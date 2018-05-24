佳人男扮女裝被羞辱 4嫌瘋狂報復落網

陳嫌等不甘女友被羞辱，暴打黃男被逮。（吳敏菁翻攝）

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暴打黃男被逮。（吳敏菁翻攝）
陳嫌等不甘女友被羞辱，暴打黃男被逮。（吳敏菁翻攝）

彰化縣黃姓男子被暴打、剁指後膠帶捆綁丟包在醫院外草叢，彰化警分局偵查隊昨天循線逮捕陳姓主嫌等4嫌，陳等後悔，卻是憤慨黃不斷羞辱陳的男伴女裝「女友」，暴行曝光後分頭逃亡到花蓮和台中，警方過濾400支監視器逮人，24日依殺人未遂和妨礙自由移送。

彰化警分局偵查隊長鐘振邦表示，21歲陳姓主嫌等和黃並不認識，16日陳嫌偕同「

女友」等人，在彰化市酒吧消費，和店家有了1000元酒錢酒紛，陳嫌先離開，店家找30歲黃男出面。

黃男約了友人和陳男「女友」等到彰化市一家KTV「談一談」，陳的「女友」亮麗動人，長髮飄飄，本是「男兒身」，黃等要求喝酒道歉，但佳人不擅飲，豪氣地拿起酒朝自己頭上澆，大方賠罪，沒想到黃等不放過，逼其下跪，還拿起熱湯淋，言語羞辱，「女友」向陳嫌求救，陳嫌趕到，兩派人馬大打出手，直到警方出動驅離。

事後，陳嫌不甘心「女友」被如此欺負，又找了友人，伺機堵人，19日清晨7點多在彰化市茄苳路黃男住家找到下手機會，刀、棍齊下，打殺到奄奄一息，用膠帶綑綁

，拖到車上，再用電擊棒亂棒電擊出氣，載到醫院外草叢丟包。

警方過濾400多支監視器，掌握4嫌先逃到台南市，又分頭到花蓮和台中避難，落網後其中1名才17歲未成年人，表示後悔，是為了兄弟間的義氣，「情義相挺」才去幫忙報仇。

(中時 )

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