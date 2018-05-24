首威脅台！2030中共海軍規模比美大2倍 擁550艘戰艦

大陸002型航母完成首次出海試驗，返抵大連造船廠碼頭。(圖/中新社)

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中時電子報
大陸遼寧艦將從海南訓練北返。（圖/中新社）

美國前海軍情報官員法內爾(James Fanell)，日前在《今日美國》(USA Today)網站發表文章說，中共海軍的規模可能在2030年擴大至550艘戰艦，這個數量是美國海軍目前軍艦的2倍之多。也就是說，屆時解放軍海軍將正式取代美國 ，成為全球海洋軍事力量的主宰者。

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然而，由於中國國家主席習近平先前曾經表示，可能在2049年，也就是中共建政100週年時，完成復興中華民族的計畫。因此法內爾直接點名台灣，他說這很可能意味著中國希望在那時候能夠以軍事統一台灣。因此，面對中國不斷擴張的海洋武力，比美國更加首當其衝的，可能是台灣。

此外，法內爾指出，中國的「一帶一路」建設計畫，將打造出一條從中國中部直達西方的路線。美國企業研究所亞洲研究部主任Dan Blumenthal認為，這意味著中國想要繞過美國控制的航線，直接控制外國港口和其他設施。他解釋說，因為中國不斷把主要投資倒入巴基斯坦和孟加拉，因此中國可以不經過美國控制的馬六甲海峽，就進入印度洋。這是一種用錢買路的辦法。

法內爾指出，中國海軍目前擁有330艘船艦、66艘核潛艦，全部軍艦的數量總共396艘。美國海軍目前則有211艘船艦，加上72艘核潛艦，總共283艘軍艦的規模。但是，中國海軍將會在2030年時，擴大到擁有450艘海面上的船艦，以及99艘核潛艦，全部軍艦數量就有549艘之多。比起現在美國海軍的規模大了將近2倍。

相較之下，目前美國國會拿來造船的錢都還不知道在哪裡，更不用談到了2030年，美國海軍是否能擴增到355艘船艦加上潛艦的規模。

他說，儘管美國一直自豪擁有空中和海上最好的軍事科技力量，但是顯然中國也很努力在縮小這個距離。他認為以中國軍艦的質量而言，的確已經在亞太地區構成強大的威脅了！

(中時電子報)

文章來源：How China's military expansion threatens U.S. interests

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