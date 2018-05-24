旗山大溝頂住戶搬遷新宿 將於6月6日辦理抽籤

高適府水利局會同旗山區公所人員在大禮堂向住戶說明搬遷抽籤事宜。(林雅惠攝)

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高市府水利局拆除旗山分局老宿舍做為輔導旗山太平商場大溝頂住戶搬遷的住所，水利局24日會同旗山區公所人員在大禮堂向住戶說明抽籤事宜及聽取居民意見，有人提出永安街及旗楠一路住所可提高租金禮讓做生意居民優先，區長陳佑瑞說，租金是市府統一規定，為維持公平性，原則上於6月6日抽籤辦理。

市府水利局市區排水二科科長陳義彰說，抽籤順序將依同意拆遷戶、同意搬遷戶、未於期限內繳交搬遷意願者區分為三梯次，若申請人當天遲到或未能出席也無委託相關人等抽籤，經現場唱名次3次未到，則由區公所代為抽取序號。

陳義彰說，這批住宅約16、17坪，可以用來居住或做生意，每月租金含稅4500元，租期第一期9年，得優先續約2次，最長可承租27年，期間不得中斷承租，期滿後由市府收回，建物不得轉讓或轉租，違反契約規定將取消承租權。

由於住宅區分布在旗楠一路、旗楠一路一巷及永安街，其中旗楠一路及永安街接近老街，有住戶提出建議將這2區可提高1000元租金禮讓給做生意的住戶居住，另旗楠一路一巷非鬧區熱點可降低1000元租金給需要的住戶。

旗山區長陳佑瑞表示，租金是由市府統一規定，不得擅自任意更改，一切以公平性讓21戶住所由居民抽籤取得。

(中時 )

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