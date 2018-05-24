優人神鼓對違法開挖道歉　新北市府將罰最高30萬元

優人神鼓違法開挖金瓜石地質公園達2500平方公尺，新北市府將開罰最高30萬元（圖由新北市府農業局提供）

友善列印
中時
吳岳修

知名表演藝術團體優人神鼓，驚爆為了打造戶外劇場，未經許可在金瓜石地質公園開挖山坡地，新北市府農業局與文化局24日前往會勘，確認現場未擬具水土保持計畫，擅自開挖面積達2500平方公尺，農業局表示最高可處以30萬元罰鍰，並限期改善。

優人神鼓24日下午發表道歉聲明，宣稱為了建立一處傳承優人生命藝術教育的基地，尋找到金瓜石地質公園打造『本山亙古劇場』，動用怪手做砌石護坡、搬運石頭及做洩水排水道，並做了一個大斜坡通向二層；優人神鼓坦承未向市府申請，觸犯了行政疏失，5月3號已遭市府會勘開罰，目前已撤除大斜坡，並將斜坡下上千顆亂石放置工整，農業局再要求所有平整地面植草綠化，優人已在處理中，並向新北市府及社會大眾公開致歉。

全案肇因有民眾今年4月中旬，到金瓜石地質公園健行，發現優人神鼓正在附近練習鼓樂，民眾發現練習團隊旁有大型挖土機開挖山林、搬移石頭，民眾向瑞芳區公所提出檢舉，區公所當時已要求優人神鼓將違法開挖的山坡地復原，市府農業局及文化局也多次派人前往會勘。

農業局指出，現地勘查發現該處地點確有堆積土石、設置駁崁等開發情形，違法開挖面積約2500平方公尺，行為人優人神鼓未依法提出水土保持計畫，已違反水保法，目前已要求限期改善，違法行為最高可處30萬元，並要求改善。

(中時 )

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