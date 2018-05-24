哈利波特施魔法 國家音樂廳首度化身霍格華茲學院

2018年05月24日 18:51 中時 趙靜瑜

台灣將首度引進《哈利波特：神秘的魔法石》電影交響音樂會，透過大編制磅礡交響樂，重溫電影中充滿魔法與友誼的動人情節。主辦單位牛耳藝術也在國家音樂廳大廳設計裝置藝術，把霍格華茲四個學院葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫搬到大廳，讓哈迷可以進場拍照。

音樂會製作單位 CineConcerts總裁兼哈利波特電影音樂會系列製作人及指揮的賈斯汀．弗里爾表示，「《哈利波特》系列電影是千載難逢的文化現象，持續地使全球數百萬粉絲傾倒著迷。非常高興的是，我們有史以來第一次有機會體驗由交響樂團現場演奏的獲獎音樂作品，同時將備受喜愛的電影投射到大螢幕上，這將是一個令人難忘的盛事。」。

該系列音樂會今年已經製作到第六集《混血王子的背叛》，從第一集小說出版、拍攝成電影，再到交響音樂會的推出，哈利波特效應仍持續發酵中，二十年過去魅力依然不減。

從小說到電影，只要有《哈利波特》四個字就熱賣，更不要提環球影城中的「哈利波特禁忌之旅」，更是熱門定點，到了晚上還會投影到古堡上，來一段真人與多媒體的實境秀。自從2016年6月《哈利波特：神秘的魔法石》電影交響音樂會世界首映以來，已吸引超百萬名粉絲參加。電影交響音樂會誕生之後，提升了《哈利波特》的深度，不但可以重溫在電影院觀賞電影的樂趣，更可以聽見現場原音演出的電影配樂，感受奧斯卡金獎配樂大師約翰威廉斯貼合劇情所創造的音樂世界。

今年《哈利波特：神秘的魔法石》 電影交響音樂會將首度在台灣舉行，主辦單位牛耳藝術特別把音樂廳化身霍格華茲學院，大廳將會有裝置藝術跟四組學院旗幟，讓哈迷拍照留念，主辦單位也鼓勵樂迷裝扮成劇中角色，帶著魔法仗，穿上巫師袍，享受一場不可錯過的體驗。

《哈利波特：神秘的魔法石》電影交響音樂會將於6月1日到3日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )