迎旺季華航首爾、檳城、帛琉航線 6月陸續增班祭出優惠票

2018年05月24日 18:51 工商 張佩芬

暑假旺季來臨，為提供旅客更便捷密集的搭機選擇，中華航空台北出發飛航首爾、檳城及帛琉等航線將自6月起陸續增班，三航線亦祭出未稅優惠票價，台北-檳城來回機票新台幣10,000元起，台北-仁川來回機票5,800元起，台北-帛琉來回機票10,000元起。

台北-首爾(仁川)將於6月16日起，增飛每周三、六共2個班次，新增之CI-148台北-首爾為12:15出發，當地時間15:40抵達；回程班機CI-149首爾-台北是當地時間16:40出發，台北時間18:15抵達，加上現有台北-首爾(仁川)、松山-首爾(金浦)與高雄-首爾(仁川)航班，統計每周將達26班由台灣往返首爾。

台北-檳城自6月7日起增班為每日一班，航班時間調整為早去午回，出發航班台北-檳城CI731早上8:10起飛、12:45抵達檳城，CI732檳城-台北為 13:45起飛、18:30抵達，便利規劃出遊行程。

另外6月25日至8月30日期間，桃園-帛琉航線增飛周一、四航班擴大服務範圍，每周4個往返航班，讓旅客在暑期有更多選擇暢遊海島風光。更多航班資訊及購票訊息請洽華航網站。

三航線優惠內容如下：台北-檳城，出發日期即日起~6/21，出發日期6/7、6/21、6/28，票價10,000元起；台北-仁川，開票日期即日起~11/13，出發日期即日起~12/28，出發前45天早鳥價5,800元起；台北-帛琉開票日期即日起~8/27，開票日期6/25-8/27，限搭週一出發航班，票價10,000元起。以上皆為稅外加。

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