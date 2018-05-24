恢復北港溪畔美景 水利署斥資1億餘元打造高灘地廣場

北港溪高灘地將打造成為水環境多功能廣場。（張朝欣攝）

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已數十年未經整頓的北港溪北港鎮段，經北港鎮公所向水利署爭取「北港溪魅力河川」計畫，24日完成發包，總工程費達1億2600萬元，預計7月動工，將打造高灘地多功能廣場，讓民眾可以重回北港溪畔，與河流、綠地共生共榮。

北港溪港口早年商船集聚，河岸繁華如市，後因河道氾濫淤積而沒落，北港鎮公為重現北港鎮水環境場域，向河川局爭取「北港溪魅力河川」計畫，經雲林縣長李進勇、立委蘇治芬共同協助，河川局同意編列經費進行整治。

北港鎮長張勝智表示，此計畫已由水利署完成發包，包括魅力河川工程9800萬、越堤道路工程2800萬，範圍為北港大橋至女兒橋的高灘地，預計7月動工，工期約360天，完工後將構成1個完整的遊憩圈，提供遊客充滿水環境特色的遊憩空間。

高灘地多功能廣場包括綠堤緩丘草坪、生態淨化溼地、賞景綠堤廣場、牛墟廣場、水源小花園等設施，並藉由聯絡道路聯結高灘地的2處停車場，平日可做為民眾休閒遊憩場域，北港朝天宮香盛期時，則可提供上千個停車位，有效解決停車問題。

張勝智說，城鎮水環境是未來趨勢，國內外許多鎮都積極規畫發展，北港溪高灘地廣場一旦完工，將成為雲林縣水環境的示範點，配合周邊的北港觀光大橋、女兒橋、北港牛墟、水道頭文化園區，形成1處極具在地特色的水環境景點。

(中時 )

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