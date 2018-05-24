奧黛莉內衣刺激買氣 不惜祭出免費送內衣吸客

2018年05月24日 18:57 工商 曾麗芳

母親節檔期已結束，隨著購物淡季到來，台灣本土內衣領導品牌-奧黛莉集團，為了在淡季刺激買氣，旗下內衣品牌「Audrey」針對設有Audrey專櫃的39家EASY SHOP門市店，不惜祭出預約體驗新品，就免費送1件內衣促銷，預計送出3,900件、總市值達800萬元的內衣。

奧黛莉集團總經理特助黃昱倫表示，民眾只要憑EASY SHOP今年5月單筆消費「我愛你520元」發票號碼，即日起於「Audrey在EASY SHOP試愛才示愛」活動網站，預約試穿Audrey新品「魔塑W弦」，即日起至6月18日期間，在附設Audrey專櫃的EASY SHOP指定門市、完成體驗試穿並填寫問券者，試穿當天就能憑預約簡訊中的兌換碼，免費領取1件市價1,680至1,880元的指定款熱銷系列內衣。

黃昱倫表示，Audrey夏日最新力作【魔塑W弦】獨家專利創新劃時代內衣。低脊心W弦軟鋼圈、前中心舒適減壓設計，勾勒出女性美麗性感的弧線溝影；罩杯上沿副乳側包片設計，收攏副乳創造完美胸型；斜邊身片的45度交叉網格狀支撐，側面包覆女性的不安定，帶來令人穩定的安全感，完全包覆側身贅肉，使胸部更加集中且安穩，加上後背片的U型美背設計，讓女性的背影線條俐落優雅，令人著迷。

(工商 )