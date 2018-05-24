世足》足球甜心張愫心 最愛德國帥哥多

2018年05月24日 19:12 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

距離俄羅斯世足賽開踢只剩21天，「足球甜心」張愫心24日出席運動品牌UA的活動時表示，自己從以前就喜歡德國隊。除了欣賞他們的團隊打法，從「粉絲」的角度來看，「喜歡德國就是因為球員很帥，教練也很帥！」

張愫心喜歡的德國球員，從前隊長巴拉克（Michael Ballack），到上屆的「鐵頭王子」克洛澤（Miroslav Klose）、「柯隆王子」波多斯基（Lukas Podolski）與「小豬」史旺斯泰格（Bastian Schweinsteiger），的確都是「高顏值」的球星。其中克洛澤已經加入德國本屆世足教練團。

德國隊日前公布世足27人名單，被稱讚連教練團都超級帥，上屆國腳克洛澤（左一）也是這次的教練團成員。（美聯社資料照）

「我很喜歡德國整體的形象，球員梳著很帥的西裝頭。相較之下，雖然喜歡巴西的人也很多，但我覺得他們的個人能力很強，但球風比較偏向單打獨鬥，我比較喜歡德國的團隊感。」張愫心說。

上屆看到德國奪冠，「足球甜心」也超級開心。她說，雖然上屆世足比賽多在凌晨，還是會努力爬起來看，只是準決賽德國對地主巴西，她稍微睡過頭，打開電視比分德國已經進了5球，最後以7比1大勝。

張愫心目前也隨中華女足努力備戰雅加達亞運。（李弘斌攝）

「我那場有買運彩德國贏，只是本來以為會是很接近的比賽，買了小分，沒想到最後贏那麼多…」張愫心只好自我安慰說，自己支持的德國實在太強了！

放眼今年俄羅斯世足賽，張愫心相信台灣會比過去更「瘋」，「在去年世大運之後，台灣應該會更多人支持足球。原本可能很多人不了解足球，不過世大運來了很多觀眾，今年世界盃應該會有更多足球迷！」

(中時電子報)