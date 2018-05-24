林心如非洲見「女兒」 心疼15歲仍念小學

林心如今出席活動。（盧禕祺攝）

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林心如今出席活動。（盧禕祺攝）
林心如今出席活動。（盧禕祺攝）
林心如今出席活動。（盧禕祺攝）
林心如與艾莉妲擁抱。（台灣世界展望會提供）
林心如巧扮中文老師。（台灣世界展望會提供）
林心如與艾莉妲玩自拍。（台灣世界展望會提供）
林心如體會要更珍惜各種資源。（台灣世界展望會提供）
林心如和當地小朋友。（台灣世界展望會提供）
林心如和張軒睿。（取自臉書）

25歲的新生代演員張軒睿和「大馬女神」林明禎日前被拍到約會，日前他大方認愛，又冒出前女友在社群網站意有所指暗批他「嗤之以鼻的勇敢」，被疑劈腿。和張軒睿合拍電視劇《我的男孩》的林心如，今出席台灣世界展望會「資助兒童計畫」代言人記者會，現場替張軒喊冤：「人家哪有劈腿，不就正正常常的交女朋友啊。」

她說「談戀愛是好事啊」，她回台後看到這新聞，已在張軒睿的臉書留言，「拍完這部戲讓他學會勇敢，多好啊」，兩人拍戲過程，她沒發現他有在談戀愛，話題一轉，她還建議世界展望會下次可以找張軒睿去，「他應該滿能吃苦耐勞的」。張軒睿認愛後，心情反而低落，經紀人今表示張軒睿有向公司道歉，沒料到小小舉動會引來這麼大風波。

林心如分享這趟7天旅程舟車勞頓，在當地只待3天，光搭機、轉機花4天，回程飛行超過30個小時。此行見到她資助4年的15歲少女艾莉妲，「因為環境不佳，都15歲了還在念小學。」看到艾莉妲除了自己要上學，還要為家人挑水、煮飯，覺得自己的女兒「小海豚」是個幸福孩子。

此次旅程讓她更懂得珍惜，無論是食物或水資源，她呼籲大眾加入資助兒童計畫：「每月700元，可以改變孩子的一生！」強調台灣有21萬民眾加入資助計畫，全球所需的兒童雨露均霑，都能獲得台灣民眾的愛。更多資助兒童計畫，請至台灣世界展望會網站。

(中時 )

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