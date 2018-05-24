65歲廖峻當資深「網紅」

廖峻（右）。（台視提供）

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廖峻。（台視提供）
廖峻。（台視提供）

出道超過40年的廖峻，活到老學到老，學年輕人玩起直播當「網紅」，在工作空檔跟網友聊天互動、表演樂器，還在台中找了一個「直播基地」，堪稱是「時尚歐吉桑」。

他笑說，人生就如一條河，流速可快可慢，但絕對要動、不然變一灘死水，很多人退休反而會生病就是這樣。在台視八點檔《情．份》劇中是為了妹妹爭一口氣的霸氣大哥，私底下廖峻處世圓融、還是身邊不少人的「心靈導師」，他表示：「年紀大了看的多，很多事情就笑笑讓它過去」。

他自己平時也有一套排解心情的方法，廖峻透露喜歡自己一人半夜開車到山上欣賞星空，再掏出口琴，琴音配上美景就是最好的舒壓方式。

他在《情．份》戲中飾演方文琳的大哥林勝輝，「護妹心切」的廖峻打趣說：「我以為妹妹當初是明媒正娶、後來卻變成小三、我的出現勢必是要來給羅時豐教訓。」

他表示，因大多是過去合作過的老搭檔，「以前就演過方文琳老公，跟吳佳珊在台視『流氓教授』也合作過，羅時豐則是以前在秀場常遇到。」對於角色他也已經有想法，屆時一定會以有趣的方式登場：「希望該詼諧的時候詼諧、該嚴肅時嚴肅，讓角色立體、用許多事件把故事講得更有趣。」

雖電影、戲劇邀約不斷，但已很久沒有在八點檔中露面，他坦言是因為考量時間長、體力受不了，這次接到邀請一口答應，廖峻表示：「製作人已經邀約我合作很久、有感受到他的誠意。加上時間可以配合，除了帶給觀眾更多精彩表演之外，也希望讓本土劇能夠繼續傳承下去。」

每週一至週五晚間8點鎖定台視主頻。

(中時 )

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