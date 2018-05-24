美對日限制鋼鐵進口 日通知WTO已備好對抗措施

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美國川普政府23日宣布，考慮對進口汽車課徵最高25%的關稅，若確定實施將對日本汽車產業造成打擊。日本經產大臣世耕弘成24日表示，「將向美方傳達，任何貿易措施都應建立在WTO的原則上。」有關川普政府已對日本發動的鋼鐵製品等進口限制措施，日本政府已通知世界貿易組織(WTO)，日本已準備好對抗措施。

世耕表示，「汽車產業是非常大的產業，對汽車產業採取貿易限制措施，勢必造成全球市場的混亂」、「也可能對以WTO的規則為基礎的多邊貿易體制造成不良影響，令人十分遺憾！」

日本內閣官房長官菅義偉24日在記者會上表示，「日本重視根據貿易規則的多邊貿易體制，任何貿易上的措施，都應符合WTO協定，日本政府將關注後續發展。」

日本汽車工業會表示，美國是日本汽車的最大外銷市場，去年出口到美國的汽車總數高達173萬6000輛，占日本國內生產的兩成。雖然現在日本各大車廠都到美國設廠，但進口限制措施仍將對汽車廠商的業績帶來負面的影響。

東京股市的汽車相關股24日急速下滑，豐田汽車的股票收盤價為7238日圓，較前1交易日下跌227日圓，跌幅為3.05%；本田下跌124日圓，跌至3531日圓，跌幅為3.39%；SUBARU下跌89日圓，跌至3494日圓，跌幅為2.48%。

日本大型證券公司指出，美國將於11月舉行中間選舉，川普政府應該會再加強保護主義的姿態。市場上對日本今後與美國的貿易談判也抱持著警戒心。

此外，日本政府針對美國限制鋼鐵製品進口措施也考慮採取對抗措施。經濟產業省指出，日本出口到美國的鋼鐵和鋁製品的金額1年約2千億日圓(約台幣551億元)，其中受到美國追加關稅影響的約達500億日圓(約台幣137.8億元)，故採取對抗措施的規模應該大致相同。

(中時 )

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