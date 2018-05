和樂器樂團-2℃低溫拍MV YouTube閱次破40萬

2018年05月24日 19:23 時報周刊 溫博鈞

和楽器バンド / 「砂漠の子守唄」「細雪 for Piano and Symphonic Orchestra」MUSIC VIDEO

集結傳統日本風格與現代搖滾的和樂器樂團,推出第五張原創專輯《音之繪》大玩古典印象派!為了展現主打歌曲〈沙漠的搖籃曲〉中,彷彿遺落沙漠世界的奇幻意境,和樂器樂團特別與大隊人馬拉拔到日本栃木縣的深山洞窟內,在零下負二度的氣溫中,與二十人制的管弦樂團合作拍攝該曲的音樂錄影帶,對此,鈴華優子笑說:「每次和樂器樂團拍攝音樂錄影帶都在很嚴峻的環境中演出,這次應該是出道以來最艱難的一次!」

她還說:「很慶幸的是,這次一起演出的許多管弦樂團成員也都跟我一樣是來自東京音樂大學,讓我很有安心的感覺。」而和樂器樂團與工作人員辛苦的代價換來亮眼的成果,此次影像正式曝光後,在官方YouTube頻道創下超過四十萬次的觀看次數,展現聽覺視覺兼具的超人氣。

向來在音樂上下很深功夫的和樂器樂團,在第五張原創專輯中融入古典印象派的概念,連專輯名稱的靈感也是來自古典印象派,由被譽為是二十世紀最偉大鋼琴家-謝爾蓋‧瓦西里耶維奇‧拉赫曼尼諾夫 (Sergei Vasilyevich Rachmaninoff)帶給主唱-鈴華優子的影響而延伸出來,她表示:「這次專輯名稱《音之繪》其實是我的提案,在東京音樂大學念書的時期,專攻鋼琴的我,因為古典鋼琴的關係,欣賞很多古典印象派的音樂家。」

提到專輯名稱,她說:「這次專輯名稱的概念就是來自謝爾蓋‧瓦西里耶維奇‧拉赫曼尼諾夫 (Sergei Vasilyevich Rachmaninoff)的代表作品〈音之繪〉,當時在念書的時候,就很常聽這首歌,而這首歌創作的年代正好是俄國最輝煌的時代,在聆聽音樂的當中,讓人彷彿有如看見當時輝煌的感動,因此我們以日文片假名的方式呈現給大家。」

和樂器樂團推出第五張原創專輯《音之繪》的專輯內容正如專輯名稱般,替樂迷帶來了一場有別於以往的音樂饗宴。一聽見專輯中的歌曲,腦中便會浮現各式各樣的繪畫,音繪合一,主唱鈴華優子更表示自己過去在音樂大學專攻鋼琴之時特別喜歡古典印象派時代,此次專輯也受了古典印象派的影響,進而加入「和樂器」的部分,完成了這一張不同面向的音樂作品。

《音之繪》台壓版推出MUSIC VIDEO版(CD+DVD)、LIVE版(CD+DVD)以及CD ONLY版,封面各不同,內附中譯歌詞。其中MUSIC VIDEO版為特殊外盒包裝式樣,附贈團員寫真收集卡,共18種隨機贈送1種,以及36頁寫真冊,DVD收錄「雪之影」及3首新曲〈細雪〉〈沙漠的搖籃曲〉〈細雪 for Piano and Symphonic Orchestra〉音樂錄影帶以及3首新曲之幕後花絮;LIVE版(CD+DVD)為特殊外盒包裝式樣,附贈團員寫真收集卡,共18種隨機贈送1種,以及24頁寫真冊,DVD收錄一夜限定的超珍貴演出內容,從「和樂器樂團Premium Symphonic Night〜LIVE & Orchestra〜in大阪城Hall」中擷取第2幕之「和樂器樂團 x The WGB Symphonic Orchestra」與集錦影像;CD ONLY版為特殊外盒包裝式樣,附贈團員寫真收集卡,共18種隨機贈送1種,CD追加收錄BONUS TRACK〈信天翁 -Live ver-〉(from 和樂器樂團Premium Symphonic Night〜 LIVE & Orchestra〜in 大阪城Hall)。凡購買任一版即贈日本進口精美大尺寸明信片乙張,數量有限送完為止。

和樂器樂團第五張原創專輯《音之繪》台壓MUSIC VIDEO版(CD+DVD)、LIVE版(CD+DVD)以及CD ONLY版確定於5月25日在台正式發行。

(時報周刊)