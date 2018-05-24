高鐵工會股東會表達訴求遭漠視 高鐵：屬內部管理、持續溝通

高鐵今天舉辦股東常會，遭工會質疑漠視抗議，高鐵公司否認。（高鐵公司提供）

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中時

今日上午，高鐵工會在高鐵股東會場外召開記者會，爭取育嬰留停員工平等調薪，並進到股東會表達訴求。工會表示，企業工會理事長在股東會中，以股東身份遞交發言單、上前表達以上訴求，卻遭到公司董事長惡意漠視；工會其餘成員以股東身分欲接續發言，董事長卻充耳不聞，粗暴逕行宣布散會，工會完全不能接受。

台灣高鐵公司回應，今日召開本年度股東常會，會中討論事項均依公司法相關程序提前公告；5位股東欲就「爭取育嬰留停員工應享平等調薪」發言提案，雖非涉及股東會議題，會議主席為保障股東發言權益，特於會中邀請持類似意見的股東推派代表發言。並在公開徵詢外部律師意見後裁示，股東所提意見，屬公司內部管理問題，故請經理部門後續就股東所提意見，進一步協商。並非工會對外所稱「充耳不聞」，更絕無以「粗暴逕行宣布散會」情事。

高鐵公司重申，對於企業工會、產業工會以及全體員工所提合理訴求，公司均十分重視，並積極研議可行方案。過去已針對員工關切「育嬰留停員工調薪制度」，多次與工會及員工直接討論，絕無「傲慢強硬」的態度。未來，公司仍將秉持開誠布公態度，持續與員工溝通，研擬合理可行的方案，共創優質的工作環境。

另外，關於今日媒體報導工會發起端午節拒絕加班行動，高鐵工會澄清，並無發動端午連假員工依法拒絕加班的行動。高鐵公司要求勞工於國定假日出勤，依法須徴得勞工同意，如員工拒絕加班，高鐵公司也不得強制員工出勤。後續若有員工因拒絕加班遭受不平等待遇，請立即向工會反映，工會會立刻積極介入處理。

(中時 )

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