美國新的總統直升機VH-92可能換裝延誤

美國總統新的專用直升機VH-92A預計在2020年交機，不過臨時變更的性能要求，可能會造成驗收麻煩。(圖/賽考斯基公司)

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中時電子報

美國政府問責監督機構(GAO)稱，預計做為美國總統直升機的賽考斯基VH-92A的研發計劃還算按照時程表在推進，但是交機之前可能會面臨驗收問題。

國際防衛雜誌(national defense magazine)報導，美國總統目前的專用直升機是VH-71，但是VH-71的性能升級計畫並不順利，在花費約44億美元，交出9架直升機後，在2009年終止了合約，改成採購VH-92A直升機來取代。

VH-92A的原型是S-92，於1998年首飛，是相當成功的中運量直升機，目前已生產200架以上。GAO表示，由於VH-92A機體很新，而且性能大略上符合需求，因此更改設計的部分並不多，使得採購成本也從51.8億美元微降到50.6億美元，。

但是即使如此，VH-92A可能還是會出現驗收問題，因為政府高層會臨時提出特殊的性能要求，有些可以辦到，但有些可能無法即時達成，例如政府要求「修改前艙門以提高視野」，這個改變還算簡單，只是會有未來零件共通性的隱憂，但是臨時要求「能在電磁干擾環境下安全操作」以及「緊急著陸的備用推進能力」，這些改變就太過巨大了，無法在2020年前完成。

美國總統的專用直升機稱為「陸戰隊一號」，它不會只有1架，而是好幾種直升機的混合機隊，VH-92A預計購買32架。

(中時電子報)

文章來源：Presidential Helo Program Could Encounter Headwinds

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