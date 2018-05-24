南屯楓樹里農田灌溉溝遭倒廢液 市府清除並全力追查中

2018年05月24日 19:56 中時 黃國峰

中市南屯楓樹里農田灌溉溝24日清晨被發現偷倒工業廢液，環保局人員緊急派水車，將稻田內的工業廢液抽除。（黃國峰攝）

中市南屯楓樹里農田灌溉溝24日清晨被發現偷倒工業廢液，稻田內的工業廢液抽除後，發現死魚。（黃姓農民提供）

中市南屯楓樹里農田灌溉溝24日清晨被發現偷倒工業廢液，台中市議員何文海（前）及楓樹里長陳伯仲指出滿是白色浮油的灌溉溝渠，強調市府要盡快將偷倒者繩之以法。（何文海提供）

中市南屯楓樹里農田灌溉溝24日清晨被發現偷倒工業廢液，環保局發現偷倒處，應是位於十三期重劃區內的溝渠。（里長陳伯仲提供）

台中市南屯區楓樹里農田灌溉溝24日清晨被民眾發現出現大量不明白色液體及死魚蔓延約700公尺，沿線的稻田無一倖免，環保局據報後前往稽查，初步研判為槽車偷倒廢液導致，已啟動緊急應變措施，抽除汙染物並清除死魚，現場水質雖未抽驗出重金屬及氰化物，市府仍採集水樣、死魚、農田土壤送驗。

台中市議員何文海指出，上午接到楓樹里長陳伯仲通報就趕到現場，發現此次汙染區域範圍相當廣泛，許多農田都遭受其害，被偷倒廢水的地點正好位於南屯重劃區上，重劃區單位是否疏於管理，讓有心人士進入偷倒有待查清，強調市府相關單位應找出兇手，且重劃單位應該要更嚴格管理重劃地區人員車輛的出入，以防此類事件。

黃姓農民指出，汙染區域隨著這條溝渠蜿蜒下來，約有700公尺，灌溉溝渠旁的農田都遭殃，水面上漂浮著一層白白的液體，並飄出油氣，自己包括上游及下游超過一甲的稻田都遭殃，氣人的是，因為再來就是收割期，才剛噴完最後一次藥，昨晚11點多才放水灌溉，沒想到早上就發現這樣了，都不知道該找誰來賠償。

環保局表示，現場發現灌溉溝渠及農田有乳白色不明廢液汙染，並有死魚約一百多隻，空氣中瀰漫油氣味，初步研判疑為槽車偷倒廢液切削油所致。現場除抽除汙染物並清除死魚外，雖未發現重金屬及氰化物，但市府仍進一步採驗水樣、死魚、農田土壤送驗。

環保局表示已請轄區警方追查可疑人車，一旦查獲將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，以及1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；此外，也將依照水汙法，裁處3萬至300萬罰緩。

(中時 )