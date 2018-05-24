台中會展產業展現競爭力 ICCA排名首進亞洲前30強

2018年05月24日 19:26 中時 盧金足

亞太網絡資訊中心年會（APNIC）日前選在台中市舉行，台中市長林佳龍出席行銷台中。（圖／台中市府提供）

亞太網絡資訊中心年會（APNIC）等多項重要國際會議、展覽均在台中舉行。（圖／台中市府提供）

全球具指標性會展組織－國際會議協會ICCA公布2017年全球會議指標排名，台中市首次闖進亞洲前30大城市，全球排名第157名，超越日本金澤、中國深圳、武漢、成都及南京，與日本橫濱並列，是歷年最佳成績。

國際會議協會（International Congress & Conference Association, ICCA）成立於1963年，為全球最具權威的會展組織，每年針對全球各國家與各城市所舉辦的國際會議場次進行統計與排序，掌握國際會議新趨勢，挖掘新興會展國家、城市。

台中躍升為台灣第二大城市，CNN更專文報導為「台灣最宜居城市」，憑藉雄厚的產業利基及多所大專院校的充沛學術能量，近年來會展需求越趨強勁，多項重要國際會議、展覽均在台中舉行。

包括亞太網絡資訊中心年會（APNIC）不動產學會、世界華人不動產學會聯合年會、WFSGI製造商高峰論壇及亞太專業教育領導人會議（QS-APPLE）及連三年選址台中的亞洲台灣商會聯合總會。

專業展覽方面，台灣國際工具機展（TMTS）、台灣五金展（THS）規模連年成長，為提供中台灣充足會展場地，「水湳國際會展中心」預計111年完工啟用，交通便利且具國際專業

，將使會展產業鏈更完整串連。

市府經濟發展局指出，台中會展產業藉由此次ICCA排名大大提升城市競爭力及能見度，近年台中市積極爭取國際大型盛事，除了今年11月3日即將開幕的花博、2019東亞青年運動會、世界武搏運動會、2020世界蘭花展覽及會議，相信每年都將吸引世界目光，帶入實質的經濟效益。

(中時 )