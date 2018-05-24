果陀《酸酸酸民曆》網紅話題搬進舞台

2018年05月24日 19:31 中時 洪秀瑛

演員群。（果陀提供）

演員群。（果陀提供）

演員群。（果陀提供）

演員群。（果陀提供）

又仁（中）。（果陀提供）

黃建豪飾演政論節目主持人。（果陀提供）

果陀劇場「New Age系列」邀演員又仁及一群劇場演員看準網路話題，詼諧演繹時下各種怪奇人事，開創新一代喜劇作品。

《酸酸酸民曆》以奇想設定，故事描述一位於素人，如何在突發事件與網友的吹捧、媒體的炒作下，一夕爆紅，又如何在酸民的攻擊之下，遍體麟傷，展現酸民與網紅之間共生共存的關係，如同我們流連社群塗鴉牆、動態時報般的破裂與斷裂。

又仁、賴玟君、蕭東意、 黃建豪、朱家儀在《酸酸酸民曆》長達90分鐘的喜劇當中快速變換不同角色與段落，無論是ㄧ夕爆紅的路人、PH值破表的酸民，還有鍵盤柯南、正義魔人、潛水者以及五樓……當這些妖魔鬼怪（喔不，是可愛網友）紛紛現形於真實世界，會是怎樣一個荒謬卻又爆笑的場面？！而這些你我再也熟悉不過的角色人物一同躍上舞台，又將如何從正面對決到聯手共謀，翻轉這個世界的生存遊戲？

來自戲劇專業背景的又仁，儲備能量多時，看準網路話題、加以創作才華， 開創另一條喜劇新能量。所有搏君一笑的喜劇演出，來自台下多年的扎實功夫，他並以正面心態看待「酸民」文化，「我自己會以幽默的方式看待，覺得酸民們各個都有創意！因為就是不知道帳號真假，所以不會被激怒，也因為多數網友都抱持著留完言就可以離開的輕鬆心態，反而讓一切變得有趣，我們這齣戲也會探討這樣一個現象。」

蕭東意：「酸民文化似網路中不可或缺的一環，如果沒有酸民，可能網紅也成為不了網紅，任何事情都有一體兩面，少了酸民，網路世界也不會那麼多采多姿！」

賴玟君：「我在網路世界中是個潛水者，但蠻喜歡看到大家發表意見，也因此看到了許多人兩種面向的表達方式，不發言或許也是酸民的一種，所以我覺得其實在網路中，大家都是酸民，這也是我真正演到這齣戲，認真探討去感受到的。」

果陀劇場2018年超級喜劇新作──網路世代的怪奇物語《酸酸酸民曆》以詼諧幽默的角度帶領觀眾大「酸」一場，5月24日至27日於「爆米花輕鬆劇場4.0」爆笑上演！當看戲過程中哈哈大笑，看完戲後立刻滑開手機，連上網路時，繼續思索。購票請洽果陀劇場或兩廳院售票系統。

(中時 )