四分衛幫留票又不能來 曝是五月天「最愛玩」成員說的

2018年05月24日 19:33 中時 蔡琛儀

四分衛找來美女教練訓練他們。(JUSTLIVE就是現場提供)

四分衛將在6月2日舉辦出道25週年演唱會，24日彩排，他們坦言對於票房仍會擔心，甚至有些許久不見的朋友直接問他們：「能不能幫我留票。」他們透露好友五月天成員中「最愛玩的」爽快答應：「好啊！那幫我留票。」但後來才發現五月天下週人在新加坡演出無法出席。

他們也邀請了亂彈阿翔、脫拉庫主唱張國璽到場，問到阿翔是否也有跟他們要票，四分衛打趣說：「翔哥護完髮就會來了，他憑臉入場就好，不用買票。」他們也開玩笑說，屆時演唱會結束後，要公布「食言名單」，公開哪些朋友答應要來又沒出現，還要寄CD跟發票給他們。而他們這回也沒打算找昔日的樂團老戰友上台當嘉賓，希望焦點聚焦在歡慶他們的25歲生日。

四分衛演唱會在即，唱片公司和主辦單位替他們找來美女教練幫他們鍛鍊身體，貝斯手奧迪一深蹲膝蓋就發出聲音，被團員虧是「老骨頭」，主唱阿山說平常有在運動，體力很夠，也不會為了演出忌口，頂多少吃麻辣鍋以免腹瀉；虎神則每週做一次瑜珈；鼓手緯緯喜愛打棒球，且開始實行生酮飲食，還因此瘦了一些，喜歡小酌的他也因此放棄喝啤酒，改喝紅白酒；奧迪家裡最近剛好在重新裝潢，他每天藉由刷油漆等來訓練身體。

阿山日前剛和前妻破鏡重圓，他表示沒有因為練團而減少家庭時間，老婆和女兒屆時也都會到場看演出。

(中時 )