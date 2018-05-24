中市調解績效高 林佳龍感謝公道伯、公道媽貢獻

台中市長林佳龍（右五）頒獎給調解委員會主席、委員、協助調解社會人士及轉介員警，感謝這些「公道伯」、「公道媽」長期熱心奉獻。（盧金足攝）

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台中市政府法制局24日舉行106年度調解績優人員表揚大會，由市長林佳龍頒獎給463名調解委員會主席、委員、協助調解社會人士及轉介員警，致贈獎品給15名去年榮獲總統獎的資深調解委員，感謝「公道伯」、「公道媽」長期熱心奉獻。

林佳龍表示，台中市去年調解成立率91.37％，調解成立書經法院核定率更高達99.4％，顯示台中市的調解制度不僅健全而且找對了人，調解委員的調解專業深獲法院肯定。

今年表揚463名調解績優人員中，包括204名獨任調解績優委員、29名領導有方主席、14名服務優良調解委員、200名轉介績優警員、9名服務年資達12年以上的調解委員、1名協同調解成立社會熱心人士及6名榮獲中央獨任調解行政院長獎或法務部長獎的優秀調解委員。

「有您真好！」林佳龍感謝在場「公道伯」、「公道媽」的辛苦與付出，他說，人與人相處過程難免會發生糾紛時，透過各區公所調解委員會的調解機制來居中協調，就十分重要，近年政府積極推動司法改革。

其中，強化「訴訟外紛爭解決機制，鼓勵大家儘量透過調解，而不要到法院採取爭訟方式，不過，實際做起來卻是十分不容易，因為調解過程中，不只是要有法律的相關知識，也要瞭解人性，才能順利達成調解。

台中市在調解成績向來為全國的模範生，由於調解委員熱心投入與服務，台中市106年度調解結案2萬3035件中，有2萬1047件調解成立，調解成立率91.37％；調解成立書經法院核定率更高達99.4％，台中市調解制度健全而且找對了人，調解委員的調解專業深獲法院肯定。

林佳龍也提到，之前他也於行政院會提案增設「資深調解委員總統獎」獲中央採納，去年起服務年資滿30年以上的資深調解委員，可獲頒總統感謝狀，也是對調解委員長年無私奉獻的肯定與感謝。

法制局表示，目前台中市各區共聘有335名調解委員，均為地方有聲望、學有專長且熱心公益的人士，而且都經台中地方法院及台中地方法院檢察署共同審查後聘任，透過調解委員協調各項紛爭，協助雙方當事人展開對話，尋求共識，作成合乎公平正義的調解，希望讓加害人無怨、被害人無恨，提升人權的保障與人民對司法的信任。

(中時 )

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