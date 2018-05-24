破新北20年紀錄 周欣彤期許成為第2個紀政

2018年05月24日 19:55 中時 葉書宏

中和區自強國小六年級學生周欣彤參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄；周欣彤（右）與教練王振邦（左）開心秀出自己的自畫像。（葉書宏攝

中和區自強國小六年級學生周欣彤參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄。（葉書宏攝）

中和區自強國小六年級學生周欣彤參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄；周欣彤開心秀出自己的自畫像。（葉書宏攝）

中和區自強國小六年級學生周欣彤參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄；周欣彤開心秀出自己的自畫像。（葉書宏攝）

新北市中和區自強國小六學級學生周欣彤本是美術班學生，因運動會時田徑比賽成績優異，被體育老師發現後進行培訓，1年後參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，打破20年大會紀錄，她以自畫像作為自己的畢業作品，期許能夠披著國旗站上世界舞台，成為第2個紀政。

周欣彤從小喜歡繪畫，國小三年級時加入校內美術班，但她卻在校內運動會田徑項目中多次奪得佳績，體育老師開始遊說她加入田徑隊，但她卻興致缺缺，她認為「我又沒有跑很快！」但禁不住老師遊說，在五年級時加入田徑隊。

回想起剛加入田徑隊時，周欣彤直言，「一開始真的很排斥！」因為要同時兼顧課業、美術還有田徑，讓她覺得壓力很大，一度想要逃離，有好幾周的練習時間自動缺席，還好師長、教練王振邦天天把她找到辦公室，告訴她接觸田徑不會因此荒廢課業。

周欣彤表示，有一段時間校內操場進行整修，大家都繞著走廊跑步，不放棄任何練習的機會，從事警察工作的父親和母親一開始其實不太贊成，隨著她逐漸獲得好成績，父母反而轉為支持，有一次比賽前母親在桌上留了一張「要加油！」的字條，令她相當感動。

周欣彤日前參加新北市2018年小學運動會，在女童田徑100公尺項目，一舉打破20年大會紀錄。她說，「從來沒想過自己可以打破紀錄，反而因此更有信心，有時還會後悔太晚加入田徑隊。」

周欣彤以牙買加田徑選手「閃電」波特及紀政為偶像，在美術班的畢業作品自畫像中，她畫出自己披著國旗、為台灣爭光的模樣，更在自畫像旁寫下「我的夢想藍圖，第2代紀政，我的夢想就是希望能走到這世界上最大的操場，然後走向國際化的新世界。」

王振邦說，周欣彤曾因參加比賽時輸了不甘心流下淚來，他深知周其實非常在乎，有著一股不服輸的精神，也期許她升上國中田徑隊後可以持續精進、朝夢想努力。

(中時 )