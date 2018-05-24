青春專案公文外流 北市警局長怨基層亂爆料

北市警局長陳嘉昌今天提及基層不該冒然爆料。（本報資料照片）

友善列印
中時

有媒體報導北市警局今年訂定「青春專案」標準，由於要求過高，被基層抱怨是「不可能的任務」，市警局長陳嘉昌對此頗為不滿，24日開會時忍不住抱怨基層爆料亂象，指出這些細節都還在研議，同仁就對外到處講，重話表示：「警察就是這樣才被人看不起！」

陳嘉昌對青春專案曝光大動干火，開會時就外洩一事，舉去年11月微電影計畫，做不好要記過為例，解釋當時這個計畫還在研議，但市警局公關室先發給各分局「參考」，結果就被媒體報導出來，其實都還沒確定，今天被報的青春專案，也還在規畫中，但又有同仁將資料對外散布。

陳嘉昌強調這樣做對現實沒幫助，而且一直對外爆料，「警察才會被人看不起！」希望警察要團結，有問題可以從內部反映，不要再隨便將消息流出，由於說話語氣很重，是他去年9月接掌北市警局以來罕見的口吻。

局長的埋怨引發基層議論紛紛，但有人直批：「就是計畫有問題才會被爆料啊！如果沒問題記者會想寫嗎？」認為市警局只會檢討下面爆料，不會檢討訂這些計畫問題出在哪。

也有員警直言時代不同，網路上爆料管道一大堆，就是有不爽才會把東西攤在陽光下，讓外界公評，希望長官不要活在舊時代有舊思維，他認為雖然局長講重話，警界爆料風氣還是會持續下去。

(中時 )

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