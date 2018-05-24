夫妻相處之道 黃曉明：男人要忍讓

黃曉明正氣凜然。（緯來提供）

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黃曉明與佟麗婭飾演夫妻。（緯來提供）
黃曉明與佟麗婭飾演夫妻。（緯來提供）
黃曉明（左）與劉昊然劇中兄弟情深。（緯來提供）

黃曉明、劉昊然主演的《琅琊榜之風起長林》劇中，黃曉明是完美的大哥，劉昊然凡事都以大哥為榜樣。黃曉明說，現實中也是家中的長子、長孫、長外孫，凡事必須成為表兄弟們的榜樣，所以跟劇中的自己很像。黃曉明應兩岸電影展之邀將於下週來台，適逢《琅琊榜之風起長林》在台播出，屆時觀眾可在緯來戲劇台先睹風采。

黃曉明在劇中飾演長林王府的長子，個性沉著冷靜，身兼長林世子保家衛國的重責大任，與熱情活潑的弟弟劉昊然個性截然不同。黃曉明說，演過很多古裝戲，這次特別不同，他這個角色有複雜的身世，除了處理與弟弟的關係，還有與妻子的感情戲，雖然不是很完美的角色，但卻帶有神秘色彩。

劇中，黃曉明與劉昊然兄弟感情好，哥哥每次見弟弟都有摸頭畫面，但怕頭套被摸掉，所以兩人討論後改為摸臉，沒想到更加深了兄弟情深的印象，與佟麗婭則是演出恩愛夫妻，兩人想生愛的結晶，卻遲遲無法如願，夫妻情令人動容！

黃曉明說，劇中的角色正是他本人的生活寫照，他認為，生活中，家庭和睦最重要，夫妻相處不能只有瘋狂的愛，在愛之上應該還有一份理解與謙讓。你的一句話、一些行為可能會傷害到對方，你可能自己都不知道，但這種傷害卻是永久的。他說夫妻相處，男人是要忍讓的，在戲裡，他和佟麗婭之間的愛情處理也是借用自己的生活經驗。

《琅琊榜之風起長林》將於29日晚間10點起，週一至週五晚間9至11點於緯來戲劇台播出。

(中時 )

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