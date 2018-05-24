時速20公里 北京首條「自行車高速」9月開工

2018年05月24日 20:04 旺報 李鋅銅

北京市首條「自行車高速」方案敲定，將於今年9月開工，明年6月底主體工程完工，全長6.5公里，設計時速20公里，全線有8對出入口。為保障騎乘者安全及騎乘時效，將嚴禁電動自行車，提供一個快速而舒適的自行車騎乘空間。

北京交通發展研究院軌道交通所副所長王書靈表示，這條回龍觀到上地軟體園的北京首條自行車專用路是一條更高等級的自行車專屬道路，起點在昌平區的同城街和文華路交叉口，大致沿地鐵13號線北側綠地向西，跨過京藏高速後，下穿京包鐵路，沿龍域環路延伸至西二旗北路，終止於海淀區的上地西路和後廠村路交叉口，全長6.5公里。

王書靈表示，其中5.5公里為起點到西二旗北路，是新建的道路；西二旗北路到終點有1公里，是用現有道路改造。「之所以選從回龍觀到上地，一是因為直線距離3.8公里，騎行距離適合；二從需求上看，是大型居住區到高新產業區，1.16萬人有早晚通勤需求，占回龍觀地區工作人口的13.8%，但現有道路擁堵、軌道限流、公車速度慢等等問題。」

新的自行車專用路寬度為雙向6公尺，中間沒有硬隔離、採用劃線方式，設計時速20公里，全線有8對出入口。專用路是雙向4車道，中間設有多功能車道（有潮汐車道、超車道功能），不允許機動車、電動車、行人進入，用閘機保障電動車、機動車無法進入，騎行者右側單向通行，不得逆向行駛，除專門設置的停放點和服務點外，專用路上禁止停車，讓這條道路成為北京首條「自行車高速」，讓許多自行車友充滿期待。

(旺報 )