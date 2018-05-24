成都規劃時速60公里自行車高速公路

2018年05月24日 20:12 旺報 李鋅銅

除了廈門的自行車高速公路已使用1年多。2017年廣州啟動了「廣州市自行車專用道概念方案研究」，成都也開始規劃在環城生態區建設一條全長約100公里設計時速可達60公里的自行車高速公路。有外國媒體指出，大陸曾經是「自行車上的國家」，如今更探索著「與自行車的再次擁抱」。

北京的「自行車高速公路」還在規畫，但福建廈門已經有了全長 7.6公里，還是全世界最長、大陸首條空中自行車道。2017年1月，廈門「雲頂路空中自行車快速道」啟用，全長7.6公里， 設置11個出入口，銜接3個園區、5個大型居住區、3個大型商業中心，並與沿線的BRT網站、公車站和地面自行車站點接駁，形成城市內 新的交通和休閒網路。

廈門的空中自行車道每隔200公尺就有一個監視器，車道設計最大流量為單向每小時2023輛，當流量超過設計峰值的80%時，應急中心調度員可透過監控發現，並通知現場人員疏導，必要時可關閉入口進行流量控制，已具有智慧行車管理的雛型。

專家指出，廈門的自行車高速公路設在公園附近，主要是休閒觀光。北京規畫的自行車高速公路，主要是保障居住在天通苑、回龍觀、上地等地區的上班族，往返到中關村的自行車騎行通勤需求，目的是解決上班族交通問題。自行車在大陸的發展，已從單純的交通工具轉變為運動休閒等更多元功能，各城市也因應不同環境及需求，開創自有特色。

(旺報 )