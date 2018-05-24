台中廣三SOGO年中慶又下殺 adidas紀念世足T恤千元有找

台中廣三SOGO的adidas 2018 Russia世足紀念T恤，推薦價990元。（廣三SOGO提供）

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台中廣三SOGO的Nike 世界杯法國隊足球，原價850元，限量特價765元。（廣三SOGO提供）
台中廣三SOGO的adidas阿根廷Messi球員T恤，推薦價1290元。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO繼母親節後，立馬再推出年中慶大檔，即日起至6月13日率先開打第一波，針對防曬、涼感等商品推出優惠以外，流行服飾也下殺7折起，另外還有為了下個月14日舉行的世足賽盛事，特別推出各式足球相關優惠，全館滿千送百以外，還有加碼送活動，為盛夏作好準備。

廣三SOGO年中慶同樣祭出大手筆優惠，6月13日前全館滿3000元送300元商品禮券以外，名品、珠寶及大家電滿5000送300，首7日（5月30日前）大家電單筆滿萬再加送500元廣三SOGO商品禮券，另攜手與7大銀行推出滿額回饋禮，端午連假期間內消費刷指定4大銀行，滿萬再加送百元廣三SOGO商品禮券，而世足賽開始（6月14日）起首5日單筆滿千即獲Smart Card紅利點數3倍送。

即日起廣三SOGO館內adidas推出千元有找的世足賽紀念球衣以外，還有各個國家隊的隊衣、足球等商品下殺，刷廣三SOGO聯名卡滿千再送「足球造型紙巾筒」來店禮，另外還有Smart Card會員在31日開始，持卡消費單筆滿千即送限量1000個「消暑冰沙杯」，此外持冰沙杯至翰林茶館加30元或日出茶太加15元，即可兌換「消暑茶款(指定款)」。

(中時 )

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