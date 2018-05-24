布吉納法索斷交 吳釗燮痛斥大陸打壓 只會讓台灣人民憤怒

2018年05月24日 19:48 中時電子報 王家禕 、中時 周毓翔 、中時

（20：12更新）布吉納法索今天正式與我國斷交，外交部長吳釗燮今表達憤怒及遺憾，並且宣布即日起終止與布吉納法索的外交關係，全面停止與布吉納法索的雙邊合作以及援助計劃，並且撤離大使館、醫療團及技術合作人員。並強調中國搶奪我們邦交國，不會縮短兩岸距離，只會讓台灣人民再次對中國政府作為感到憤怒失望。

外交部長吳釗燮在晚間7時30分主持國際新聞記者會，吳釗燮稱，布吉納法索已正式向我大使表示，將和台灣斷絕外交關係。為了維護我國主權與尊嚴，吳釗燮代表政府宣布，即日起終止與布國關係，結束雙邊合作以及援助計畫，並撤離大使館、醫療館及技術人員。

吳釗燮坦言，這對外交部的確是相當大的衝擊，他和全國人民一起感到難過、憤怒與遺憾。不過，他也強調，中國搶奪我們的外交國，對我們外交空間的打壓，不會縮短外交距離，不會往友好、和平的方向進展，更不會贏得兩岸契合，只會讓台灣人民對中國作為感到憤怒與失望。吳釗燮引述蔡英文總統的話說：「我們絕對不會在北京壓力下低頭。」

吳釗燮也重申，絕對不會跟中國大陸進行金錢外交的競逐。「我們沒有放棄任何努力」，這幾天大家也看到，當我們被擋在世界衛生大會門外，我官員們還是沒放棄任何管道，為台灣外交爭取最大空間，讓世界看到台灣醫療衛生方面的成就。即使中國搶奪外交關係，但仍不會放棄與其他理念相近的國家建立關係，像是近年來我們與美國關係大幅進度，以及其他理念相近民主國家關係不斷進步。「中國的作法不會導致進步停止，只會讓我們發展跟理念相近國家關係的決心，越來越強。」吳釗燮也感謝18個國家對他們向來的支持。這幾天以來，這些邦交國及理念相近國家，一起同在，我們會持續努力善盡我們國際社會的責任，維繫跟邦交國的關係！

媒體詢問中國大陸的做法是否就是在「改變現狀」，吳釗燮表示，中國搶奪我邦交國，或是對台軍事威脅，這都是在改變現狀，這不只是台灣人民感受到的，美國國務院對外也是採取這種說法。至於為何在此時搶奪我邦交國？吳釗燮認為，是因為即使台灣無法進入世界衛生組織會場，但是也跟越來越多理念相近國家關係越來越深厚，「相信中國看到的是這個。」

吳釗燮也強調，布吉納法索跟我國斷交，「表面上看是跟中國沒有關係，但這事情大家都知道，中國是唯一因素。」

(中時電子報)