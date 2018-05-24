30後的郭雪芙：開始「I don’t care」

郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

友善列印
中時
郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）
郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）
郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）
郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

郭雪芙為Cosmopolitan柯夢波丹網站拍攝選拔活動，受訪時表示，外表酷酷的她，骨子裡有幽默感，自嘲講冷笑話能不動聲色，她提到經紀人總是笑她私下放太鬆，在檯面上又太緊。

奔30歲的郭雪芙分享她的心情，時常會被焦慮情緒所困擾，但她認為比起別人的眼光，她更在意活得像自己，以一種「I DON’T CARE」的態度，甚至接著開玩笑地說目標就是「往大嬸的路線前進」。郭雪芙認為人生長度就是這樣，總是會有30歲的時候，但好好精采度過30歲之後的人生，對現在來說這樣才是最重要。

前陣子她被冠上「假面甜心」封號，她苦笑：「常常我在台上就是會越來越緊張，很難放鬆，甚至會緊張到全身發紅，我感覺大家都虎視眈眈的要抓我的語病，就連被提問都會很容易慌張，不知道該怎麼回答才好。」但她明白，一但上了鏡頭，就是工作，要笑、要笑、要笑啊，這些表情全是因為面對大家才擠出來的，私底下的她本來就是一個沒什麼表情的人。

(中時 )

夫妻相處之道 黃曉明：男人要忍… 唱片圈人事地震！蔡依林、林俊傑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。