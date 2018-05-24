30後的郭雪芙：開始「I don’t care」

2018年05月24日 19:56 中時 洪秀瑛

郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

郭雪芙。（Cosmopolitan柯夢波丹提供）

郭雪芙為Cosmopolitan柯夢波丹網站拍攝選拔活動，受訪時表示，外表酷酷的她，骨子裡有幽默感，自嘲講冷笑話能不動聲色，她提到經紀人總是笑她私下放太鬆，在檯面上又太緊。

奔30歲的郭雪芙分享她的心情，時常會被焦慮情緒所困擾，但她認為比起別人的眼光，她更在意活得像自己，以一種「I DON’T CARE」的態度，甚至接著開玩笑地說目標就是「往大嬸的路線前進」。郭雪芙認為人生長度就是這樣，總是會有30歲的時候，但好好精采度過30歲之後的人生，對現在來說這樣才是最重要。

前陣子她被冠上「假面甜心」封號，她苦笑：「常常我在台上就是會越來越緊張，很難放鬆，甚至會緊張到全身發紅，我感覺大家都虎視眈眈的要抓我的語病，就連被提問都會很容易慌張，不知道該怎麼回答才好。」但她明白，一但上了鏡頭，就是工作，要笑、要笑、要笑啊，這些表情全是因為面對大家才擠出來的，私底下的她本來就是一個沒什麼表情的人。

(中時 )