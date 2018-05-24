一起來分局作客！ 新店小小警察體驗活動

2018年05月24日 20:11 中時 葉書宏

新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

有鑑於新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客，向小朋友宣導自我防衛觀念之外也強調犯罪預防的重要性。

新店警分局規畫了警用車輛、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，透過漂亮女警姊姊生動活潑的教導，讓小朋友們對於犯罪預防與自我防衛觀念留下深刻的印象。

孩童母親表示，警方能夠舉辦這樣的活動，對於小朋友建立自身安危意識真的很重要，希望未來能夠多辦理類似的活動來教導小朋友。

新店警分局長林富助表示，國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下紮根，這才是治安穩定的基石；另外小朋友的自我防衛意識也必須從小建立，歡迎轄區內有興趣的小朋友們一起來報名「一日小小警察」體驗營的活動。

(中時 )