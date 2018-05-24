一起來分局作客！ 新店小小警察體驗活動

新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）
新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客。（葉書宏翻攝）

有鑑於新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，新北市政府警察局新店警分局舉辦小小警察體驗活動來邀請轄內親子團體來到新店警分局作客，向小朋友宣導自我防衛觀念之外也強調犯罪預防的重要性。

新店警分局規畫了警用車輛、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，透過漂亮女警姊姊生動活潑的教導，讓小朋友們對於犯罪預防與自我防衛觀念留下深刻的印象。

孩童母親表示，警方能夠舉辦這樣的活動，對於小朋友建立自身安危意識真的很重要，希望未來能夠多辦理類似的活動來教導小朋友。

新店警分局長林富助表示，國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下紮根，這才是治安穩定的基石；另外小朋友的自我防衛意識也必須從小建立，歡迎轄區內有興趣的小朋友們一起來報名「一日小小警察」體驗營的活動。

(中時 )

7旬婦人路倒待援 新店警平安送回… 當警察後盾！ 中和家美工業區慰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。