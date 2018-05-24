布國與我斷交 蔡英文：一連串打壓表達大陸對我國不安

執政2年斷交4國，總統蔡英文記者會現場
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中時電子報
/綜合報導
非洲友邦國布吉納法索今（24）日突宣布和我斷交，蔡英文總統於總統府三樓大禮堂發表重要談話。(圖/蔡英文臉書)

（21：03更新）非洲友邦國布吉納法索今（24）日突宣布和我斷交，外交部長吳釗燮晚間召開記者會，痛斥大陸打壓我外交空間。蔡英文總統亦將於20：30於總統府三樓大禮堂發表重要談話。

蔡英文總統表示，今天我們與布吉納法索正式斷交，是來自中國一連串外交對我國打壓，這也充分表達中國對我國的不安。這樣缺乏自信，代表台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面，有更多實質的關係。中國的打壓，無論是軍機繞台，還是強迫國際企業更改名稱、杯葛台灣參加國際組織，甚至連其他國家民間繪畫活動，都遭到粗暴對待。越是粗暴的行為，越強化他們對我國的支持，這次WHA接到那麼多國家的支持，就是明顯的例證。

蔡英文總統說，中國這些去我國主權化的作為，已經挑戰台灣社會的底線，我們不會再禮讓，只會更加堅定決心繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面，建立實質關係！

蔡英文也正告中國政府，這些作為，無助中國國際形象，無助化解國際社會對中國的疑慮。面對台灣與國際社會在各方面實質關係的進展，中國對台灣自國際上的打壓，是可預期的。對於國際夥伴長期在國際上持續深化與台灣實質關係，我們由衷感謝；我們也承諾，這種實質關係，只會持續強化，絕對不會退縮！

蔡英文也重申，台灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，台灣人民衷心的感謝，我們一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，像許多國家拉攏關係，這種手法，已經讓國際社會有更深的不滿和疑慮。我要再度重申，中國的打壓，只會讓台灣與國際夥伴的關係更加緊密，我們絕不退縮！

(中時電子報)

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