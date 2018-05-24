台中吹韓流！大遠百首度舉辦「忠清南道物產展」

2018年05月24日 20:21 工商 曾麗芳

台中大遠百店長藍卓成（右）與韓華國際總經理李秉權，共同促銷韓國國寶特產「水蔘」。（圖／曾麗芳）

台中大遠百「忠清南道物產展」自今日起開展，現場提供許多特產試吃。（圖／曾麗芳）

韓國現做泡菜，成為「忠清南道物產展」的熱銷商品。（圖／曾麗芳）

5、6月向是百貨零售業的淡季，台中大遠百看準國人熱愛韓國美食，首度引進「忠清南道物產展」，展售扶餘、錦山、保寧、洪城四大郡名產，百樣海味農特產品平行輸入、新鮮直達，今日正式開展，消費者可同步現購韓國國寶特產「水蔘、栗子、核桃燒」。

台中大遠百表示，今年忠清南道物產展的品項更為齊全，預期12天展期可吸金千萬元，較去年同期年增2成。

台中大遠百店長藍卓成表示，忠清南道在韓國中西部，當地氣候怡人、環境優美，旅遊資源豐富，台中大遠百這次物產展將傳統百濟文化、特色美食一次呈現給中部消費者；展售會場也推出Pretty Magic美妝、凱利得料理怪獸雙面鍋、Marianne Kate塗鴉包款等韓流好物，單筆消費達指定金額，還可獲得韓式小菜甕、購物袋、保溫瓶等禮品。

台中大遠百「忠清南道物產展」自今（24）日起開展，開幕首日以韓國傳統舞蹈表演，邀請民眾搶先體驗忠清南道風俗魅力。

與台中大遠百攜手舉辦「忠清南道物產展」的韓華國際總經理李秉權表示，韓國國寶特產「水蔘、栗子、核桃燒」；其中，發源於忠清南道的核桃燒，曾獲選韓國總統選用為最高級外交伴手禮，也是韓國最受觀光客歡迎的地方名產，這次特別到台中推廣。

此外，李秉權表示，台灣對韓國人蔘的接受度愈來愈高，而錦山郡為人蔘出口量之最，栽種歷史長達1,500年之久，這次物產展推出多樣隨手包禮盒，例如蜂蜜紅蔘禮盒，推薦價3,980元、紅蔘切片10入組，特價3,680元。

以各式水果入味的甜點、零食，這次忠清南道物產展囊括經典零食採買清單。例如花泉奶昔、花泉茶球、CJ水蜜桃果凍飲均為獨家商品；而深受各年齡層喜愛的綜合果醋，任選4瓶特價1,500元。

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