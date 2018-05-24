2018台南市管樂藝術季　26日千人熱鬧踩街

2018台南市管樂藝術季26日下午號召千人盛大踩街。(曹婷婷攝)

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台南市繼2008年後，再度成功爭取亞太管樂節2020年城市主辦權，台南市文化局為推廣管樂活動，也預先為2年後的活動暖身，26日至9月1日於大目降文化園區舉辦邁入第4屆的「2018台南市管樂藝術季」，26日下午號召千人盛大踩街。

文化局長葉澤山表示，26日當天包括新化國小管樂團、東石國中樂旗隊、三信家商樂旗隊、建國中學樂旗隊、中正預校樂儀隊、樹德家商樂舞儀旗隊及大目降囡仔宋江陣雨黑美人舞蹈協會等8個單位熱鬧踩街，從新化老街出發，下午3點整再於新化國小操場進行定點表演。

葉澤山說，管樂季期間每個周末都有活動，25支團隊接力於新化演藝廳演出22場，均採免費索票進場，座位有限，民眾想一賞管樂魅力，要盡速索票。

9月1日登場的壓軸節目邀請「法—世紀之旅Ⅲ」於台南文化中心登場，由台南市管樂團與法國前巴黎共和衛隊軍樂團指揮家菲利浦‧費洛合作演出，兩廳院售票。

葉澤山說，台南已經成功爭取到2年一度的亞太管樂節2020年城市主辦權，7月間獲邀參與今年日本濱松亞太管樂節，將由台南市管樂團代表擔綱閉幕演出，並迎接亞太協會的會旗。為慶祝獲得國際盛會的主辦權，7月14日將在新化演藝廳舉行日本行前音樂會。

台南市管樂團執行長王秀田表示，每2年由亞太管樂協會會員城市輪流舉辦的亞太管樂節，是國際性的音樂饗宴，2008年共有110個國際團隊來台，2020年目標預計邀請130個國際團隊來台演出。

葉澤山說，2015年正式成立大目降文化園區時，同時舉辦第一屆管樂季兼園區開幕音樂會，佳評如潮；此後更成功舉辦第2屆與第3屆管樂藝術季，每年夏季吸引近萬人次來到新化大目降參與音樂饗宴。

(中時 )

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