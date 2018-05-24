布國與我斷交 江啟臣：馬政府苦心維繫邦交面臨崩盤

2018年05月24日 20:18 旺報 潘維庭

布吉納法索24日傳出與我斷交，國民黨立委江啟臣呼籲蔡總統，「在我們感到痛惜憤慨的當下，如何阻止下一個邦交國再斷交，應該是主政者需立即思索的問題」，他呼籲，「拋開意識型態綁架，務實從中華民國的國家利益徹底檢討問題所在，思索兩岸間靈活轉折的出口，終止兩岸無謂的外交資源消耗，才是國家之福，百姓之福。」

江啟臣24日晚間在臉書表示，布國與我斷交，早在四月中蔡總統訪非卻被布國婉拒時便露出跡象，多明尼加宣布斷交不到一個月，布吉納法索馬上又宣布與我斷交，馬政府苦心維繫的邦交成果，不到兩年就在蔡政府主政下面臨崩盤，實在感到痛惜。

他認為，這樣的跡象表示：

一、中國大陸是多管齊下，試圖造成一次性多國家連續性的雪崩式斷交，造成國際的震撼效應，以及完全掌握主動權；

二、這是對我援助太平洋地區的警告，資源戰我們沒有贏面，也是對美台關係可能進一步的報復性措施，然而這樣的報復不會針對美國，只會針對台灣，這是我們的困境；

三、這樣的趨勢如果止不住，我們的邦交國很可能在蔡政府這四年走向個位數；

四、比資源絕對比不過，一定要先掌握美中台三方的和諧與默契，但現在只有美中與美台關係，兩岸關係完全中斷，唯有這三條雙邊關係同時暢通，台灣的國際空間才可能喘息。

江啟臣批評行政院長賴清德，蔡政府「維持現狀」的承諾，原本就已因口惠而實不至的各種兩岸緊縮措施而降至冰點，最後更被賴院長輕率一句「務實的台獨工作者」徹底擊潰，使得我們承受不必要的巨大國際壓力，難不成這就是賴院長的「務實」？「外交同仁數十年苦心經營的作戰成果化為泡影，難道不是將帥無能，累死三軍？」

江啟臣認為，危機不見得不是轉機，「連北韓與美國如此劍拔弩張，都能務實轉向，朝向和解，美中貿易戰也走向停火，國際談判經驗豐富的蔡英文總統，難道毫無啟示可言？」

(旺報 )