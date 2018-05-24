布吉納法索：遊走兩岸的現實主義者

2018年05月24日 20:17 中時電子報 盧伯華

舊稱上伏塔(Haute Volta)的布吉納法索是位於撒哈拉沙漠的小國，在外交承認的議題上來來往往於兩岸之間已有多次。目前固然該國政局不穩，但顯然不是這次與我國斷交的主因，對一個經濟發展落後的非洲國家而言，長遠的國家利益才是真正的考量。

布吉納法索的國名原意為「君子之國」，1919年成為法國殖民地，1960年獨立後執政者頻繁更迭，大部份時間為軍人執政。獨立的翌年1961年以「上伏塔共和國」之名與中華民國建交，1973年轉而承認中華人民共和國，1984年8月改為現國名，1994年再與中華民國簽署《復交公報》，終於也毫不意外地在這場兩岸的國際政治角力中，再度與中華民國斷交。

布吉納法索人口約2千萬，與台灣相當，宗教有伊斯蘭教、基督教與地方傳統宗教，為全球識字率最低的國家，只有約兩成三的國民識字。財政收支各約7~8百億，進出口貿易額也差不多如此，經濟與文化發展相當落後。

不論目前布吉納法索領導人決定與台灣斷交的確實原因為何，但與經濟強權建立建立更緊密經濟關係絕對是外交考量的重要因素。據外交部資訊，2017年該國與台灣的貿易總額約為850萬美元，與中國的貿易總額為2億美元，相差約24倍。而且在沒有正式外交關係的情況下，與中國大陸的貿易總額每年都有兩位數的大幅成長。因此，中國大陸可以說是近年來推動布吉納法索經濟發展的最大動力。也就是說，不經營好兩岸關係，像這樣國家要維持與台灣的正式外交關係幾乎是不可能的。

中國大陸在與索吉納法索總共約21年的正式外交關係中，也曾派出幾位高層官員往訪，其中包括時任全國政協主席的中共政治局常委李瑞環(1991年)，布國也有兩位領導人訪問大陸。這段期間大陸幫布國建了醫院與政府大樓、體育場等等，接收了23名布國留學生，還派了幾次醫療隊。這些做法與台灣這些年經營的方式略同。

台灣與布國的實質關係如此，外交部雖力有未殆，卻不能公然撒謊。外交部長吳釗燮在今年3月時說，台灣與布國關係很穩固，該國非常歡迎蔡總統擇期訪問，布國總統也答應很快到台灣訪問，當時聽起來就不真實，現在看來就擺明了在說謊。如果不是撒謊而是不了解布國政治動向而有此言，那就是外交工作的重大失職，兩者非此即彼，恐怕不下台都不行了。

(中時電子報)