正濱漁港變彩色漁村 林右昌期盼成基隆熱門打卡點

基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。（李其樺攝）

友善列印
中時
基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。（李其樺攝）
基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌（中）今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。（李其樺攝）

基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。

林右昌說，過去基隆給人的印象，是海的鹹味，希望在正濱漁港透過人工色彩塗佈，營造甜蜜而幸福的味道，同時他也感謝所有居民的參與，才能把和平島正濱漁港周邊懷舊港灣變得這麼美麗。

林右昌表示，對於市府彩繪改造正濱漁港計畫，當地居民一開始還會抱著存疑的心態，但是當第一棟塗佈之後，就讓周邊居民看到不一樣的未來，主動參與塗佈行動，幾乎懷舊港灣所有老舊建築物都會加入色彩塗佈計畫，也讓當地展現商機，很多商家都在詢問開店的可能性，相信今年夏天最熱門的打卡景點，就是正濱漁港的懷舊港灣，充滿浪漫的懷舊氣息。

文化大學景觀所所長兼系主任郭瓊瑩當天也到訪正濱漁港，當場被懷舊碼頭的景色吸引而停下，她表示這樣的景觀很像外國漁村的感覺，如果有機會讓水上計程車能在旁邊的正濱漁會停下，讓遊客漫步其間，喝著啤酒或咖啡，感覺非常浪漫，可以成為基隆除了郵輪港之外的「另一張名片」。

(中時 )

全國身心障礙運動會 主場優勢 賴… 又少一個邦交國 朱學恒送外交部3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。