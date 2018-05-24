正濱漁港變彩色漁村 林右昌期盼成基隆熱門打卡點

2018年05月24日 20:41 中時 李其樺

基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。（李其樺攝）

基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌（中）今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。（李其樺攝）

基隆市日前通過景觀自治條例，擇定正濱漁港做為景觀改造示範地點，將原本老舊的漁港透過人工彩繪，營造類似外國漁村的美麗景觀，基隆市長林右昌今（24）日下午前往視察，期盼未來正濱漁港成為基隆市熱門的打卡景點。

林右昌說，過去基隆給人的印象，是海的鹹味，希望在正濱漁港透過人工色彩塗佈，營造甜蜜而幸福的味道，同時他也感謝所有居民的參與，才能把和平島正濱漁港周邊懷舊港灣變得這麼美麗。

林右昌表示，對於市府彩繪改造正濱漁港計畫，當地居民一開始還會抱著存疑的心態，但是當第一棟塗佈之後，就讓周邊居民看到不一樣的未來，主動參與塗佈行動，幾乎懷舊港灣所有老舊建築物都會加入色彩塗佈計畫，也讓當地展現商機，很多商家都在詢問開店的可能性，相信今年夏天最熱門的打卡景點，就是正濱漁港的懷舊港灣，充滿浪漫的懷舊氣息。

文化大學景觀所所長兼系主任郭瓊瑩當天也到訪正濱漁港，當場被懷舊碼頭的景色吸引而停下，她表示這樣的景觀很像外國漁村的感覺，如果有機會讓水上計程車能在旁邊的正濱漁會停下，讓遊客漫步其間，喝著啤酒或咖啡，感覺非常浪漫，可以成為基隆除了郵輪港之外的「另一張名片」。

(中時 )