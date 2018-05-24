蔡凡熙自稱遭姊踹鼻才變挺 劉奕兒化身「SM女王」尺度無限大

2018年05月24日 20:31 中時 徐桐炘

該片由導演蘇文聖（右一）執導，謝金燕率領劉奕兒、高雋雅、蔡凡熙等人演出。

【有五個姊姊的我就註定要單身了啊！】前導預告。

蔡凡熙在《有五個姊姊的我就註定要單身了啊》被姊姊瘋狂欺負，劇本改編自人氣小說，現實中有2個姊姊的他深有同感，還將自己故事加入戲中，他表示2歲時因太「白目」被姊姊飛踢鼻子，當場流鼻血，但他卻依然感謝姊姊：「所以鼻子才能這麼挺！」呆萌反應笑翻全場。

交女友也會先讓姊姊過目，「會讓她們先看過，再讓媽媽看，媽媽那關才是大魔王。」不過蔡凡熙目前只帶過一個女友讓家人過目，姊姊也沒有太多意見，「她們都很喜歡。」蔡凡熙也不忘分享有姊姊的好處，「會幫我切水果、倒水上樓。」

在和蔡凡熙合作的該片演員大多是同門師姐，柴智屏女兒高雋雅在片中飾演蔡凡熙四姐，表演時常和劉奕兒捉弄他，但高雋雅也吃了些苦頭，在片中設定得一直拿著弓箭，她真的找教練練習，真實弓箭相當沈重，「二頭肌、背肌和核心肌群都變結實了！」她也因此練出興趣，之後還想繼續上課。

劉奕兒在片中化身「SM女王」，她自稱裸露尺度「非常大」，預告中可以看到她身穿火辣泳衣，還必須和「道具」培養感情，在片場不時轉動鞭子，被問有沒有在男友洪天祥面前示範，她大笑說：「他看到應該會怕吧！竟然有人比他強！」

由霸氣女神謝金燕率領劉奕兒、張墨錫、高雋雅以及張垚演出5位姊姊，導演蘇文聖表示當初一看到劇本，立刻想邀請「姊姊」謝金燕演出，見面前心情忐忑，未料謝金燕一坐下就攤開作滿筆記的劇本，更在準備跨年演出間撥空參與表演課，還和蔡凡熙等人玩桌遊，打破一般人對謝金燕有「距離感」的刻板印象。該片預計今夏上映。

(中時 )