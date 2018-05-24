基隆百餘鄉親反深澳電廠　謝立功嗆：帶人去抗爭

國民黨基隆市長候選人謝立功今（24）日下午在國民黨基隆市黨部舉辦深澳電廠座談會，多達百位鄉親出席，表達對深澳電廠的反對意見，對於台電臨時取消出席，謝立功表示，既然台電不來，改天他會帶民眾去找台電和經濟部，和大家一起去抗爭。（李其樺攝）

友善列印
中時
謝立功帶領現場民眾吶喊「反空汙，救孩子」、「救健康，救地球」，他表示，他在國發會平台連署反對興建深澳電廠，獲得5千人連署，台電依規定要來向地方民眾說明，可是他找好說明會場地，台電卻臨時取消不來，「下次就直接帶領民眾去找台電抗爭！」（李其樺攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功今（24）日下午在國民黨基隆市黨部舉辦深澳電廠座談會，多達百位鄉親出席，表達對深澳電廠的反對意見，對於台電臨時取消出席，謝立功表示，既然台電不來，改天他會帶民眾去找台電和經濟部，和大家一起去抗爭。

當天座談會國民黨多名市議員包括鄭林清良、呂美玲、莊榮欽、曾紀嚴、俞叁發、秦鉦、藍敏煌，市議員參選人張淵翔，江鑒育、韓世昱等也都參加了這項座談會，並且對反對深澳發電廠的新建啟用發聲。

俞叁發說，深澳發電廠就像一台老爺車，不管怎麼修還是令人擔憂，政府聲稱找到乾淨的煤，是在欺騙老百姓，意識形態作祟，基隆市民不要以為深澳和我們沒關係，事實上，深澳近在咫尺，一但啟用，基隆市民身受其害最為嚴重，因此，距離選舉184天，大家用選票來決定，支持深澳電廠啟用就投林右昌，反對深澳發電廠啟用的就投給謝立功。

多位基隆市民當場表達反對興建深澳電廠立場，退休校長許清和表示，民進黨政府以前也反對燃煤，但是現在執政後，找不出新的取代能源得方式，回過頭還要啟用危害民眾健康的燃煤，他堅決反對蓋深澳發電廠。嫁來基隆29年的家庭主婦郁以驊呼籲基隆市民都站出來，一起反對深澳燃煤啟用。

謝立功帶領現場民眾吶喊「反空汙，救孩子」、「救健康，救地球」，他表示，他在國發會平台連署反對興建深澳電廠，獲得5千人連署，台電依規定要來向地方民眾說明，可是他找好說明會場地，台電卻臨時取消不來，「下次就直接帶領民眾去找台電抗爭！」

(中時 )

又少一個邦交國 朱學恒送外交部3… 吳釗燮為斷交請辭 民進黨團：無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。