基隆百餘鄉親反深澳電廠　謝立功嗆：帶人去抗爭

2018年05月24日 20:44 中時 李其樺

謝立功帶領現場民眾吶喊「反空汙，救孩子」、「救健康，救地球」，他表示，他在國發會平台連署反對興建深澳電廠，獲得5千人連署，台電依規定要來向地方民眾說明，可是他找好說明會場地，台電卻臨時取消不來，「下次就直接帶領民眾去找台電抗爭！」（李其樺攝）

國民黨基隆市長候選人謝立功今（24）日下午在國民黨基隆市黨部舉辦深澳電廠座談會，多達百位鄉親出席，表達對深澳電廠的反對意見，對於台電臨時取消出席，謝立功表示，既然台電不來，改天他會帶民眾去找台電和經濟部，和大家一起去抗爭。

當天座談會國民黨多名市議員包括鄭林清良、呂美玲、莊榮欽、曾紀嚴、俞叁發、秦鉦、藍敏煌，市議員參選人張淵翔，江鑒育、韓世昱等也都參加了這項座談會，並且對反對深澳發電廠的新建啟用發聲。

俞叁發說，深澳發電廠就像一台老爺車，不管怎麼修還是令人擔憂，政府聲稱找到乾淨的煤，是在欺騙老百姓，意識形態作祟，基隆市民不要以為深澳和我們沒關係，事實上，深澳近在咫尺，一但啟用，基隆市民身受其害最為嚴重，因此，距離選舉184天，大家用選票來決定，支持深澳電廠啟用就投林右昌，反對深澳發電廠啟用的就投給謝立功。

多位基隆市民當場表達反對興建深澳電廠立場，退休校長許清和表示，民進黨政府以前也反對燃煤，但是現在執政後，找不出新的取代能源得方式，回過頭還要啟用危害民眾健康的燃煤，他堅決反對蓋深澳發電廠。嫁來基隆29年的家庭主婦郁以驊呼籲基隆市民都站出來，一起反對深澳燃煤啟用。

謝立功帶領現場民眾吶喊「反空汙，救孩子」、「救健康，救地球」，他表示，他在國發會平台連署反對興建深澳電廠，獲得5千人連署，台電依規定要來向地方民眾說明，可是他找好說明會場地，台電卻臨時取消不來，「下次就直接帶領民眾去找台電抗爭！」

(中時 )