《你也是人類嗎？》人與機器人搞曖昧

（龍華電視提供）

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時報周刊
溫博鈞
（龍華電視提供）

「機器人」和「人」的跨族類之戀，迫於現實無法在一起的兩人，到底會有怎麼樣的情感交流過程與最終結局呢？《你也是人類嗎？》主要講述了身為富三代的南信(徐康俊 飾)陷入昏迷狀態，母親(金成鈴 飾)研發出與兒子長相一模一樣的人工智能機器人，與助理保鏢姜小風（孔昇延　飾）的愛情科幻故事。

自從2013年演出「心懷叵測恢單女」，人氣不斷的攀升，從「國民年下男」晉升「大勢男」，這次時隔一年半強勢回歸，卻不是接演青春、陽光的個性，而是以人工智慧AI為題材，愛情故事為主軸，權力鬥爭為基底的機器人角色，再次展現他並非只有靠外貌的表演實力。

劇中機器人的製作過程與各種大規模爆破、科技感畫面，特別請來電影團隊參與製作，並花費約2億台幣，將展開電視劇少見的特效與科幻場面。

女主角孔昇延飾演的姜小風是運動選手出身的貼身保鏢，有著陽光活潑的可愛魅力；雖然是南信Ⅲ的保鑣，但兩人在相處上卻有著不尋常的火花，南信Ⅲ是個溫暖又貼心的機器人，除了不吵不鬧，認真打掃家裡，還會根據姜小風的經濟狀況、飲食取向，搜尋最適合的飲食菜單，完全就是個優質男友典範。

6月22日起，在中華電信‬MOD> 戲劇199>追新劇，跟播韓國上架。龍華偶像台，全台電視首播。

(時報周刊)

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