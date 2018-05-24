台中牙醫命案》私人診所刀上俎 醫師：我只有一把手術刀

台中市一家牙醫診所，醫生遭助理的哥哥持刀砍死，診所安全人人自危。（（馮惠宜攝））

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中時電子報

台中市一家知名牙醫診所今天發生醫師遭到闖入的男子闖入揮刀砍死，悲劇傳來，醫護人人人自危，除了警民連線、自顧保全外，私人診所如何自保？診所安全再度引起關注。

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診所因為是開放空間，人來人往，處處都是安全漏洞，較具規模的聯合門診，因為醫護人員較多，場所也大，會將門診間設在二樓，或是在一樓內側的診間，萬一有人闖入，還可以有「緩衝」；隱蔽性好的診所，則是採會員預約制，私密性和安全性較高。但是較小的私人診所，只有一名醫生和二到三名助理、護理人員，在安全方面，就較為令人擔心。

有私人診所的執業醫師說，在掛號處和診間的座位底下，都放了棒球棍和高爾夫球桿，必要時可在警網趕到前，拿出來和歹徒比畫比畫抵擋一下。一名私人診所醫師說，他們除了一把手術刀外，實在拿不出什麼武器可以和歹徒的刀槍抗衡。

私人診所的開業醫生說，他們是「人為刀俎、我為魚肉」若是遇到有人劫財就是花錢消災，但是像今天牙醫診所是人為因素起殺機，實在是讓人防不勝防。

私人診所遭歹徒入侵奪命，以白曉燕撕票案亡命之徒陳進興等闖入一家整型診所脅迫醫生做完手術後，槍殺三名醫護滅口最駭人聽聞。（本報系資料照）

類似診所遭受「攻擊」的例子，首推犯下白曉燕綁架撕票案的陳進興、高天民闖入台北市羅斯福路方保芳整形外科診所，整型後將醫生、醫生太太和一名護士直接殺人滅口最為駭人聽聞。

在1998年有三名男子的強盜集團，橫行北中南各地，專以診所為勒索或搶劫，對象。他們利用診所晚間要打烊時，直接衝入診所搜刮財物，或是押著醫生前往ATM提款洗劫，後來這個集團被台北市警方逮捕，作案件數含括全台有20餘件。

另外，在2003年，一名杜姓無業男子被地下錢莊逼債，涉嫌恐嚇勒索台北市上百家牙醫診所，恐嚇信寫著「我是兄弟，現在跑路，需要三、五萬元，用ATM匯進中國商銀01705110080000帳戶內，不給，我就要去丟炸彈、開槍，不是開玩笑。」上月初，台北市中山、士林、大同、南港、松山等地區上百家牙醫診所，都接獲這樣的歹徒恐嚇勒索電話。對方開口要的金額不多，只有三、五萬元，有些討價還價後，也以五千元成交，不過，隨即引起所有牙醫診所的大恐慌。

(中時電子報)

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