4K世足賽事 愛爾達、中華電聯手在MOD獨家轉播

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四年一度的2018世界盃足球賽，台北時間6月14日將在俄羅斯盛大開戰，愛爾達電視連續三屆投入世足賽轉播、連兩屆取得台灣地區總代理，今年世足賽開賽後，愛爾達將透過「中華電信MOD CH201愛爾達體育二台、CH202愛爾達體育三台」、「Hami Video」以及「ELTA OTT影視」三大平台，獨家轉播小組賽48場對決。

而2018世足賽完整64場比賽以及開閉幕典禮，中華電信MOD也成為全台唯一全程放送的平台。

2018 FIFA世界盃足球賽6月14日到7月15日開戰，全球32支足球勁旅爭奪最強頭銜。今年的球賽轉播，中華電信將與愛爾達聯手，將在MOD平台提供20場4K超高畫質的轉播服務，包括4場小組賽以及進入16強淘汰賽後的所有賽事，讓消費者感受比過往更加清晰寫實的視覺饗宴。

愛爾達電視為迎接全球體壇矚目盛事，4月開始推出「巴西世界盃精彩賽事回顧」、「就是愛世足2018特別節目」，由專業主播、球評聯手，用深入淺出的方式帶領收視戶掌握任何有關世足賽的最新消息。

另外，愛爾達電視也透過中華電信MOD頻道、社群平台推出「逗陣瘋世足」小常識短片，5月27日也會轉播「歐洲冠軍足球聯賽」最終對決，西甲豪門皇家馬德里vs.英超勁旅利物浦的頂尖之戰，為世足賽轉播熱身。

(工商 )

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