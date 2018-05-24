《殺戮重生犬屋敷》佐藤健初演反派 演員台灣「做臉」

2018年05月24日 21:46 時報周刊 溫博鈞

由同名漫畫改編而成的電影《殺戮重生犬屋敷》，原著作者是以《GANTZ殺戮都市》創下累計發行超越2000萬冊的奧浩哉，以及將該漫畫翻拍成真人電影二部曲，並創下近63億日圓賣座票房的導演佐藤信介，兩人再度攜手合作的話題強片。

◾️佐藤健反派初體驗

相較以往漫畫都以年輕人為主角，本作最特別之處在於將主角設定為被捲入墜落事故，卻因此獲得驚人力量的窩囊上班族「犬屋敷壹郎」，他如何挺身而出，試圖阻止和他獲得相同力量、卻隨心所欲殺害他人的冷血高校生殺人魔「獅子神皓」。一老一少的兩位主角，將在新宿上空250公尺處以超音速激烈戰鬥，也將為觀眾帶來前所未有的「虛擬實境飛空體驗」。

充滿魅力與反差的兩位主角，劇組找來資深諧星組合「隧道二人組」的資深男星木梨憲武來飾演「犬屋敷壹郎」這失意的窩囊歐吉桑，不僅封印過往的喜感表現，以嚴肅演技展現精彩的打鬥戲，更將在片中挑戰吊鋼絲動作場面。

而「獅子神皓」找來首度挑戰反派角色的佐藤健擔綱，他也將透過卓越的體能與肉體之美，以淡然神情完美演出絕壯的動作場面。此外，全片還集結本鄉奏多、二階堂富美、三吉彩花、伊勢谷友介等豪華卡司共同演出。

◾️特效技術來台做臉

值得一提的是，近年好萊塢常用「Digital Human」特效技術，重現過世明星或明星年輕時的樣貌，而本片所挑戰的影像技術，可說是「Digital Human」的再度進化。劇組特地運用當時只有美國跟台灣擁有、用來打造逼真人臉模型的「Light Stage」特殊技術，以360度全方位擷取人體資料。

劇組為了獲取這些資料，還特地把木梨憲武送來台灣，經由特殊化妝，讓他變得和片中一樣滿頭白髮，並在臉上做出深深的皺紋，甚至掃描上半身，再把肌膚質感與每根毛髮都進行數位建檔，以此為基底打造出視覺特效版的「犬屋敷壹郎」。

當拍攝表情或動作時，都會請木梨憲武先演繹一遍作為參考資料；透過視覺特效來呈現演員演技，無疑打開日本真人電影前所未見的先例；而在片中尋找這類「特效演技」到底被運用在哪些地方，也勢必成為觀眾在觀影時的一大樂趣。此外，全片最高潮的戰鬥場面，就位在日本新宿上空。

◾️新宿崩壊場面撼人

劇組為了讓觀眾能感受到逼真的超音速虛擬實境體驗，於是將真實影像與特效融合為一，再加上細緻描繪的新宿崩壞場面，或是從角色體內拿出各種驚人戰鬥武器的場面，都將透過一連串視覺特效，呈現讓人屏息的嶄新影像。

除了特效場面之外，本片劇情也反映日本社會當下現況，不論是泡沫經濟為人民帶來的影響，更影射當代沒有現實感的年輕族群。全片以兩個不同世代的人，呈現兩段不同的人生軌跡，不論是對自我生存意義的探尋，或是善惡二元之間的對立，本片都透過科技展現出讓人反思的人性。這也讓這部內外兼修的精彩之作，不負眾望奪下日本本土真人電影新片票房冠軍。

(時報周刊)