全聯換購創紀錄 英國名廚Jamie Oliver廚具兌換147萬件

全聯Jamie Oliver專業廚具集印花換購活動，實用的可拆式料理剪刀換購超過40萬個。（全聯提供）

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全聯Jamie Oliver專業廚具集印花換購活動，全球首發的果汁調理機換購超過25萬台。（全聯提供）
全聯夏季預購，Honey Ware富士琺瑯雙耳琺瑯深鍋22cm（附蓋╱熱情紅），市價3980元，扣200點＋920元、扣1000點＋720元換購。（全聯提供）

全聯換購人氣高，1月5日開跑至5月17日截止的英國名廚Jamie Oliver專業廚具集印花換購活動，4個多月帶動單店業績成長1成，總計換出超過147萬件商品，創下歷年印花活動換購量最高紀錄，較2015年雙人牌刀具成長1.4倍、2016年WMF餐具活動成長近1.2倍、2017年WMF鍋具活動成長超過1.3倍，相當殺。

根據統計，消費者兌換前3名依序是實用的可拆式料理剪刀超過40萬個、全球首發的果汁調理機超過25萬台、廚房必備的西式片刀超過25萬個，其中，可拆式料理剪刀、果汁調理機都是全聯首次推出的印花換購商品，果汁調理機更是首度嘗試換購的小家電，原本預估換購數量是2萬台，最後爆量超過25萬台，逼近13倍，更勝WMF快易鍋換購24萬個。

此外，針對福利卡會員推出的福利點加價換購的日本富士琺瑯鍋，吸引文青青睞，意外造成熱烈討論與迴響，5月11日起琺瑯鍋3天換購近6000個、5天超過1萬個，部分熱銷品項如琺瑯牛奶鍋、琺瑯燒水壺等3天即缺貨。至21日止總兌換量約達1.4萬件，前3名是熱情紅22公分的雙耳琺瑯深鍋、湖水綠20公分的雙耳琺瑯鍋、單柄琺瑯牛奶鍋。

相較之前福利點換購活動約2個月才會累積破萬的兌換量，這次琺瑯鍋反應超乎預期，連網路都發燒，網友表示全聯換購價比日本代購還優惠，不少人還因此詢問門市是否有現貨可換購。對此，全聯表示琺瑯鍋具因工廠產能因素，斷貨商品不會再進貨，部分門市仍有少量鍋具現貨可換購，建議可選真空琺瑯盒系列兌換。

(中時 )

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