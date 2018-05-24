芒果TV海選260人決戰展才藝

2018年05月24日 21:47 中時 蕭雅玲

參賽者許維穎以一身七龍珠孫悟頭造型展現幽默才華。（蘇蔓攝）

參賽者林亞萱聽學長分享到芒果TV實習經驗前來參賽。（蘇蔓攝）

製作人陳俊良建議參賽者要清楚活動的方向。（蘇蔓攝）

Dennis要參賽者享受上台前小鹿亂撞的感覺。（蘇蔓攝）

由旺旺中時媒體集團、時際創意傳媒、湖南廣電共同舉辦第四屆「芒果要的就是你-湖南廣電實習」總決選活動，今（24日）舉辦台北總決選複選面試，今年報名人數共計636人報名，經過初選、決選到總決賽將從參賽者中選出50名，將可獲得到湖南衛視實習培訓一個月的機會。

時際創意傳媒副總洪肇君表示，今年不僅報名人數創新高，最特別的地方是希望選拔出來的參賽者一定要懂得影音剪接，「為了防止參賽者作弊找別人幫忙做影片，總決賽早上8點半就採分組進行，每個人分組抽出主題，並到鄰近公園錄製影片後，再結合時下最流行的手機app剪輯成符合主辦單位的需求影片，再結合個人才藝，綜合累積分數評選，選出最優秀的參賽者。」

Dennis一上台就對台下參賽者喊話表示，要大家享受上場前小鹿亂撞的快感，希望大家藉由比賽找到自己表演的舞台。」而在兩岸都製作過節目的陳俊良也說：「今天的比賽是兩岸電視圈的武林大會，有幸選上的參賽者，到湖南衛視實習一定可以找到與看到華人電視圈最棒的人才，與最好的合作環境。」

在影音剪輯階段來自台灣藝術大學廣電系的廖巧築與銘傳大學的新媒體傳播管理學系兩人被分到同一組，抽到「微電影」要置入搞笑主題，兩人表示要在最短的時間內，拍攝搞笑影片看似簡單卻也很難，為了避免與其他參賽者使用同樣場景，花了不少時間在找場地，發現大家用的場景都在同一區，最後討論過後決定用公園裡的長椅子來作為這次微電影的拍攝主題。

年僅20歲的台灣大學二年級生傳系的林亞萱，一直以來對影像創作很有興趣，平常就喜歡用影像來說故事，會來是因為系上的學長是芒果TV的實習生，「聽學長分享在芒果TV實習可以學到很多，希望自己有機會可以去實習，便來報名試試看。」她表示，「看到那麼多優秀的參賽者，簡直比考大學還要緊張。」

今年大3的台北大學公共行政系的朱加瑄，過去參加過不少主播的徵選，這回報名參加比賽使出跆拳道黑帶一段本領，穿著洋裝在台上踢木板，身形高瘦的她表現深受評審Dennis讚許：「妳就是芒果TV要的人！」讓她感到很開心。由於參賽者幾乎都有新聞傳播相關科系經驗的人，讓她緊張到一上台沒站穩台步，差點摔落舞台，性好參賽經驗豐富的她，立即穩住自己腳步完成才藝表演。

台北商業大學數位多媒體設計系的許維穎，才藝表演時以動漫《七龍珠》理的孫悟飯炒熱現場氣氛。由於媽媽在電視台工作，從小就經常跟著媽媽到電視台，對於電視從業人員工作也相當崇拜，為了今天的才藝表演，他不但借來姊姊的裙子，還突發起想的把家中芒果拿來充當為「七龍珠」的道具，上台前他把芒果塞在裙子口袋裡，表演時要將芒果拿出來時，卻因裙子太緊而卡住拿不出來，瞬間化解台下氣氛。

而在選秀中第二屆入選參賽者章馨文也以當年經驗分享，她表示當年參加選秀入選到湖南電視實習，被分發到地方電視台負責幕後工作，短短一個月的實習時間，讓她看到大陸影視媒體蓬勃的發展與快速，學習到電視節目的分工的重要性外，也因此認識兩岸傳媒工作的專業人員，那次的實習經驗與表現，也讓她如願在畢業後，有機會發揮所長並進入台灣傳媒產業工作。

(中時 )