充分利用里程 天合聯盟推出多家航空公司獎勵旅程線上預訂工具

2018年05月24日 22:39 工商 張佩芬

華航所屬的全球航空公司聯盟「天合聯盟」，為了讓飛行常客可輕鬆使用他們的里程，預訂跨多成員航空公司的獎勵旅程。線上預訂工具透過顯示即時可選的航班以及提供更多的選擇，讓客戶可掌控自己的旅程。

20家天合聯盟成員中的17家可使用該線上預訂工具，可讓超過 98% 的天合聯盟飛行常客只要登入自己的帳戶，即可預訂多家航空公司的獎勵旅程。輸入選定的出發地和目的地後，將顯示眾多可選的航班，每個選擇均會顯示所需里程，讓客戶選擇他們喜好的行程，或快速搜索其他選擇。未來數月內，另外兩家航空公司將推出線上預訂工具。

「飛行常客透過搭乘航班賺得里程，而線上預訂工具則讓使用里程變得更加輕鬆便利。」天合聯盟銷售與行銷、客戶體驗副總裁 Mauro Oretti 說道。「天合聯盟是針對多家航空公司獎勵旅程，推出基於網路的技術解決方案的首個聯盟。我們透過尋找新方式，讓飛行常客受惠於旅程，亦是我們領先行業的另一示例。」

天合聯盟網路中包含 1074 個目的地，客戶在選擇飛去何處時有了更多的選擇。最受客戶喜愛的里程兌換城市包括：紐約、洛杉磯、東京、巴黎、倫敦、首爾、曼谷和北京。

天合聯盟的飛行常客不僅可享受更輕鬆的里程兌換，還可確保不會錯失每一個里程。大多數航空公司成員均可使用天合聯盟的補登里程工具，客戶可在短時間內對符合資格的航班里程補登請求進行驗證。

多家航空公司獎勵預訂工具是天合聯盟在今年推出的另一個業界第一。聯盟於三月推出了天合聯盟改簽系統，成為唯一提供全聯盟範圍內解決方案的聯盟，減少全球主要機場樞紐的航班延誤和取消為客戶帶來的不便。

(工商 )