充分利用里程 天合聯盟推出多家航空公司獎勵旅程線上預訂工具

友善列印
工商

華航所屬的全球航空公司聯盟「天合聯盟」，為了讓飛行常客可輕鬆使用他們的里程，預訂跨多成員航空公司的獎勵旅程。線上預訂工具透過顯示即時可選的航班以及提供更多的選擇，讓客戶可掌控自己的旅程。

20家天合聯盟成員中的17家可使用該線上預訂工具，可讓超過 98% 的天合聯盟飛行常客只要登入自己的帳戶，即可預訂多家航空公司的獎勵旅程。輸入選定的出發地和目的地後，將顯示眾多可選的航班，每個選擇均會顯示所需里程，讓客戶選擇他們喜好的行程，或快速搜索其他選擇。未來數月內，另外兩家航空公司將推出線上預訂工具。

「飛行常客透過搭乘航班賺得里程，而線上預訂工具則讓使用里程變得更加輕鬆便利。」天合聯盟銷售與行銷、客戶體驗副總裁 Mauro Oretti 說道。「天合聯盟是針對多家航空公司獎勵旅程，推出基於網路的技術解決方案的首個聯盟。我們透過尋找新方式，讓飛行常客受惠於旅程，亦是我們領先行業的另一示例。」

天合聯盟網路中包含 1074 個目的地，客戶在選擇飛去何處時有了更多的選擇。最受客戶喜愛的里程兌換城市包括：紐約、洛杉磯、東京、巴黎、倫敦、首爾、曼谷和北京。

天合聯盟的飛行常客不僅可享受更輕鬆的里程兌換，還可確保不會錯失每一個里程。大多數航空公司成員均可使用天合聯盟的補登里程工具，客戶可在短時間內對符合資格的航班里程補登請求進行驗證。

多家航空公司獎勵預訂工具是天合聯盟在今年推出的另一個業界第一。聯盟於三月推出了天合聯盟改簽系統，成為唯一提供全聯盟範圍內解決方案的聯盟，減少全球主要機場樞紐的航班延誤和取消為客戶帶來的不便。

(工商 )

全聯換購創紀錄 英國名廚Jamie … 全聯奧利佛廚具換購 這個商品最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。