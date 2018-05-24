大陸考慮給台人身分證？ 徐國勇：政治語言 政治動作

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中時

前國安會祕書長蘇起轉述大陸權威學者情資，台灣民眾若遭蔡政府處分無法回台、或是不願返台，大陸考慮核發相關人士身分證。行政院發言人徐國勇表示，國人回台灣怎麼會有問題？政府歡迎國人回來，怎麼會有問題？相關談話是政治語言，要發給台灣人民身分證也是「政治動作」。

徐國勇說，依據兩岸人民關係條例，台灣人民是不可以擁有中國大陸的身分證，這很清楚是法律規定；對岸若發表這類政治語言，「沒有這種必要」。

徐國勇表示，台商赴中國經商，沒有回不來的，除非是犯罪通緝，有誰去中國經商或教書回不來的？中國講這個話，實在是怪怪的；以前掃黑時，多少人跑去中國，還有經濟犯罪跑去中國，希望中國把他送回來，中國還不送回來，甚至還有人變成是中國納稅的前幾名，更是離譜。

徐國勇說，政府希望對岸把十大經濟要犯送回來台灣，但中國不送回來，還給他們身分證，這讓國人覺得很奇怪，而中國的政治動作國人都會看得很清楚。

此外，對於台灣學生到中國就學人數增加，徐國勇也說，國人能到很多地方去學一些東西，政府都贊成。不過，在比較環境時，除了看有形的，也要看無形的，像是「在美國可以罵美國總統川普，在台灣可以罵總統蔡英文，但到中國能不能罵中國國家領導人習近平？」這些無形的自由與學術自由都加進去後，比起薪水多一點點，但台灣有健保、有自由跟好的社會治安環境，到底哪一邊比較好？其實在台灣真正的實質所得、真正得到的，會遠遠超過「那一邊」（中國）。

(中時 )

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