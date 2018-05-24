世足》倒數21天－艾瑞克森領銜 灰姑娘丹麥劍指16強

2018年05月24日 21:59 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「灰姑娘」丹麥在1990年代是足壇的驚奇隊伍，1992年贏得歐洲國家盃冠軍，無疑是足球史上最大冷門之一，1998年也在法國世足賽打入8強。他們上次打入世足賽是2010年，但小組賽最後一役被日本本田圭佑、遠藤保仁連續踢進兩記直接自由球，無緣16強。

有趣的是，丹麥過去打入世足賽的次數不多，但除了2010年之外，其餘3次他們都能通過小組賽考驗，1986、2002年都打入16強。可說丹麥只要有新的世代竄起，對手就得小心了。

丹麥本屆資格賽初期曾在主場不敵蒙特內哥羅，儘管後期4比0大勝波蘭，仍無法阻止波蘭以5分之差稱霸E組，丹麥至少已打出隊形。附加賽他們先在客場0比0戰平愛爾蘭，回主場再於英超熱刺球星艾瑞克森（Christian Eriksen）的帽子戲法帶領下，以5比1暢快大捷搭上世足末班車。

「他是個能夠鼓舞周遭隊友的世界級球員！」這是丹麥教頭阿萊德（Age Hareide）在那次帽子戲法後對艾瑞克森的評價。的確，這位26歲的攻擊中場正進入生涯的高峰期，本季在各項賽事替熱刺攻入14球，包括英超的10進球、10助攻「雙十數據」，絕對是丹麥無可取代的攻擊發電機。

效力於荷蘭飛燕諾的約根森（中）是丹麥的當家中鋒。（美聯社資料照）

本屆丹麥可怕之處，就是他們不論攻守都有看頭，防守數據會說話，包括附加賽在內的12場世足資格賽，丹麥只讓對手攻入9球。身材是丹麥硬朗後防的優勢之一，但他們連前場也能賣高，主力中鋒約根森（Nicolai Jorgensen）190公分，必要時也可推上193公分的柯尼流斯（Andreas Cornelius）。

進攻方面，丹麥可以打得很簡單、很直接，用長球跟鋒線直接對話，但他們也可以透過艾瑞克森來打組織戰，讓23歲的左邊鋒希斯柯（Pione Sisto）展現技術天分。他在3月的友誼賽對巴拿馬進球，將是丹麥的另一個攻擊點。

23歲的希斯托（右）能在左翼替丹麥發動攻勢。（美聯社資料照）

當然這支丹麥也有弱點，邊後衛就是他們比較告急的位置，中後衛雖有經驗豐富的隊長柯亞（Simon Kjaer）坐鎮，但他最合適的搭檔還在尋覓中。此外，中場的德拉尼（Thomas Delaney）、柯維斯特（William Kvist）防守機動性無虞，控球傳導卻非強項，中路供輸可能會是隱憂。

儘管陣容還不夠完美，丹麥人手在C組已算相對完整。撇除超強的法國，丹麥被認為有機會跟秘魯拚搶分組第2的晉級門票，而秘魯隊長葛雷諾（Paolo Guerrero）禁賽缺陣，更是丹麥利多。只是就整體實力而言，丹麥也很難更上層樓，16強大概就是「灰姑娘」在俄羅斯的極限了。

丹麥隊長柯亞（上）經驗豐富。（美聯社資料照）

丹麥小檔案

★世界排名：12

★世足參賽次數： 5

★世足最佳成績：8強（1998年）

★上屆成績：未晉級

★總教練：阿萊德（Age Hareide）

★台灣運彩奪冠賠率：90.00

(中時電子報)