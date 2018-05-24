陸製高超音速武器首曝光 搭殲20或成航母殺手

在俄羅斯電視中播出的高超音速武器穿越反導彈系統攔截的電腦模擬繪圖。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
最近展出的凌雲臨近空間高超聲速通用試飛平台。（圖／搜狐軍事）

最近在大陸一場軍民融合發展會上，展出「凌雲」臨近空間高超聲速通用試飛平台，引起了媒體的注意。這是近幾年來中國大陸首度公開展示的最新高超音速武器，將是未來研製超高音速導彈的基礎，未來若搭配殲20戰機將可能成為威脅美國航母的終極殺手。

據《搜狐軍事》報導，這款中國大陸產製的高超音速武器平台命名為「凌雲」，是陸製高超音速武器首次公開亮相。所謂高超音速武器是指以高超音速飛行技術為基礎、飛行速度超過6倍音速的武器。這項技術軍事上有重要意義，高超音速武器航程遠、速度快、結構簡單、性能超卓，能夠快速打擊遠程目標。

高超音速飛彈競賽 美坦承落後陸
陸高超音速飛彈？ 夜間驚豔首秀

軍事專家分析稱，「凌雲」平台未來將為大陸研發高超音速導彈奠定重要基礎，而超高音速導彈正是軍事專家眼中對航空母艦的最大威脅，如果搭配類似殲20的隱形戰機，將對航母等高價值目標構成致命威脅。

在紀念二次大戰結束73周年的莫斯科閱兵式上，俄羅斯米格31k戰機掛載匕首高超音速導彈現身。（圖／美聯社）

軍事專家指出，提到高超音速武器很容易聯想到俄羅斯的「匕首」高超音速導彈，而且這次俄羅斯閱兵式上，米格31就掛載匕首高超音速導彈出場，此款導彈亦曾被美國軍事專家認為是防空系統的重大威脅，目前尚無可以攔截的技術。

對於導彈載具殲20來說，目前攜帶霹靂-15空對空導彈，有望與美國現役的F-22一較長短。雖然霹靂-15導彈略佔優勢，但是目前為止F-22的隱身性、機動性和發動機性上還領先殲20，兩者之間勝敗還需考量其他外部因素。

報導說，殲20一直被認為將掛載霹靂-15導彈，尚無反艦導彈和超音速導彈配備，一旦可以攜帶高超音速導彈，那麼殲20的威懾力將會大大提高。這次官方正式曝光的凌雲高超音速武器，就很有可能會用在殲20或者是新近服役的055大型導彈驅逐艦上。

(中時電子報)

俄羅斯成功試射 高超音速彈道飛彈
中國研發高超音速飛機 14分鐘到美國

文章來源：國產「凌雲」高超音速武器首曝光！搭檔殲20或成航母殺手鑭！

美國新的總統直升機VH-92可能換… 美國國防部長對空軍畢業生致詞 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。