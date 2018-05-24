陸製高超音速武器首曝光 搭殲20或成航母殺手

2018年05月24日 21:59 中時電子報 盧伯華

最近展出的凌雲臨近空間高超聲速通用試飛平台。（圖／搜狐軍事）

最近在大陸一場軍民融合發展會上，展出「凌雲」臨近空間高超聲速通用試飛平台，引起了媒體的注意。這是近幾年來中國大陸首度公開展示的最新高超音速武器，將是未來研製超高音速導彈的基礎，未來若搭配殲20戰機將可能成為威脅美國航母的終極殺手。

據《搜狐軍事》報導，這款中國大陸產製的高超音速武器平台命名為「凌雲」，是陸製高超音速武器首次公開亮相。所謂高超音速武器是指以高超音速飛行技術為基礎、飛行速度超過6倍音速的武器。這項技術軍事上有重要意義，高超音速武器航程遠、速度快、結構簡單、性能超卓，能夠快速打擊遠程目標。

軍事專家分析稱，「凌雲」平台未來將為大陸研發高超音速導彈奠定重要基礎，而超高音速導彈正是軍事專家眼中對航空母艦的最大威脅，如果搭配類似殲20的隱形戰機，將對航母等高價值目標構成致命威脅。

在紀念二次大戰結束73周年的莫斯科閱兵式上，俄羅斯米格31k戰機掛載匕首高超音速導彈現身。（圖／美聯社）

軍事專家指出，提到高超音速武器很容易聯想到俄羅斯的「匕首」高超音速導彈，而且這次俄羅斯閱兵式上，米格31就掛載匕首高超音速導彈出場，此款導彈亦曾被美國軍事專家認為是防空系統的重大威脅，目前尚無可以攔截的技術。

對於導彈載具殲20來說，目前攜帶霹靂-15空對空導彈，有望與美國現役的F-22一較長短。雖然霹靂-15導彈略佔優勢，但是目前為止F-22的隱身性、機動性和發動機性上還領先殲20，兩者之間勝敗還需考量其他外部因素。

報導說，殲20一直被認為將掛載霹靂-15導彈，尚無反艦導彈和超音速導彈配備，一旦可以攜帶高超音速導彈，那麼殲20的威懾力將會大大提高。這次官方正式曝光的凌雲高超音速武器，就很有可能會用在殲20或者是新近服役的055大型導彈驅逐艦上。

(中時電子報)