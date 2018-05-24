洛杉基：蔡英文跟18有著致命關係！

2018年05月24日 22:05 中時電子報 黃麗蓉

布吉納法索今宣布斷交，我國邦交國已降至18國。自由作家洛杉基在臉書酸說，蔡英文總統真的跟18有著致命關係！從18趴，到18%的民調支持率，到2018年的今天只剩18個邦交國，稱呼小英為蔡18，可說是實至名歸！

蔡總統曾說過，沒有18趴，她再也不能捐錢做公益了！而過去支持她的鐵桿深綠台獨比例，一直在30%左右徘徊，去年民調，證明支持她的鐵桿深綠台獨，僅剩18%。

洛杉基酸說，如今又有一個什麼「哆咧咪法索」邦交國與我國斷交了！說實話，老百姓在乎嗎？ 蔡政府在乎嗎？他們忙著把全部精力放在意識形態鬥爭上，拔校長、拔登陸學生、拔台大遴委、拔國民黨黨產，誰還會鳥邦交國還剩幾個？蔡英文任期4年內，邦交國若歸零，也不會讓人感到驚訝！

洛杉基不解說，外交部不是剛要求增加各使館的辦事員？增加這些人手，是要讓蔡政府多了可以酬庸自己人的高薪工作機會？邦交國只剩18個了，增加這些人做什麼？幫忙打包嗎？

網友回應說：「神解！你...洩露天機。」、「小英已經森戚戚了，要崩潰了，看她FB直播的氣樣，好好笑。」、「很快就會全部遠低於18了！怎麼辦？！哈哈XD」、「18吉利的數字啊，蔡小英好棒棒！」、「一方面喊綠能減碳！一方面又增加人員！菜到底在演哪一齣戲碼？卡差不多咧！18%不是18碼，世界盃足球賽也輪不到妳上場！」

(中時電子報)