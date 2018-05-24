白宮發聲明：川普取消與金正恩在新加坡會晤

2018年05月24日 21:57 中時電子報 何宜玲 、中時/ 江靜玲 、中時/

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

白宮最新聲明指出，川普取消6月12日與北韓最高領導人金正恩在新加坡舉行的正式會晤。

白宮今早公布川普給金正恩的信，川普在信中表示，他十分期望與金正恩晤面，但鑑於近來連串充滿巨大憤怒和公開敵意的聲明，他認為此刻不是召開會談的好時機。為了雙方好，6月12日預定的峰會將不會舉行。

川普在信中並指出，金正恩談到他的核武能力，但美國的核武「大且強」。川普說，他向上帝祈禱，永遠不會用到美國的核武。

川普在信中並感謝金正恩和平壤方面的時間、耐心和努力，覺得自己和金正恩間建立了好的對話，這是重要的。非常期待有一天可和金正恩晤面，親自謝謝他釋放三名美國人質。

信中最後，川普告訴金正恩，若金正恩改變對這次最重要峰會的決定，請電告或寫信給他。全世界，尤其是北韓，失去了一個永遠和平、繁榮和富裕的機會。失去這次機會是歷史上悲傷的一刻。

(中時電子報)