白宮發聲明：川普取消與金正恩在新加坡會晤

白宮發出聲明指出，川普(左)宣佈取消與金正恩在新加坡的正式會晤。(併圖)

友善列印
中時電子報
、中時/

白宮最新聲明指出，川普取消6月12日與北韓最高領導人金正恩在新加坡舉行的正式會晤。

影》5國見證下！北韓炸毀豐溪里核試驗場

首威脅台！2030中共海軍規模比美大2倍 擁550艘戰艦

白宮今早公布川普給金正恩的信，川普在信中表示，他十分期望與金正恩晤面，但鑑於近來連串充滿巨大憤怒和公開敵意的聲明，他認為此刻不是召開會談的好時機。為了雙方好，6月12日預定的峰會將不會舉行。

川普在信中並指出，金正恩談到他的核武能力，但美國的核武「大且強」。川普說，他向上帝祈禱，永遠不會用到美國的核武。

川普在信中並感謝金正恩和平壤方面的時間、耐心和努力，覺得自己和金正恩間建立了好的對話，這是重要的。非常期待有一天可和金正恩晤面，親自謝謝他釋放三名美國人質。

信中最後，川普告訴金正恩，若金正恩改變對這次最重要峰會的決定，請電告或寫信給他。全世界，尤其是北韓，失去了一個永遠和平、繁榮和富裕的機會。失去這次機會是歷史上悲傷的一刻。

(中時電子報)

美對汽車進口啟動232調查 歐日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。