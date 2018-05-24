Rain×李東健 長腿歐爸《素描》演技車拼

2018年05月24日 22:06 時報周刊 溫博鈞

睽違兩年，韓流天王Rain(鄭智薰)即將以懸疑動作片《素描Sketch》作為婚後回歸電視圈首部作品，與同樣升格人父的李東健及氣質女星李善彬攜手演出。

故事聚焦於「改變未來命運」的主題，描述一名為了挽救未婚妻的性命的王牌刑警─姜東秀(Rain 飾)，與靠著速寫預知未來的刑警劉詩賢(李善彬 飾)聯手，必須在72小時內，扭轉「已知」的未來。而相隔15年再度合作的Rain與李東健，雙方都十分開心，Rain還說：「與東健哥對戲，光靠眼神就能感受到他所散發的氣息，我非常期待兩人對立的戲份！」兩人都已婚擁子，李東健身高183公分、Rain185，兩位長腿歐爸要在劇中一較演技。

過往都在電影作品中展露身手的Rain，這次在《素描Sketch》中的武打戲當然是親自上陣，深厚的舞蹈基礎使得Rain在拍攝時，總能將動作完美地呈現出來，而他的專業及敬業程度也讓所有工作人讚賞不已，導演提及一場在碼頭的拍攝，原本預期要花好幾天拍攝，沒想到開拍沒多久，就靠著Rain精準的表現兩次搞定，快速收工，引來現場眾人一致肯定：「Rain真是天生的動作戲演員！」

除了打得好看、拍的精準外，Rain談到當年參與電影《忍者刺客》時，學習到動作戲不單只求畫面華麗而已，其實透過演員的詮釋，也能將角色的情感傳遞，延伸至螢幕前的觀眾。這次拍攝前，Rain下足苦工，從書籍及許多作品中研究、揣摩，舉凡眼神、聲音到細微的舉動等細節都無一絲鬆懈，期望型塑出男主角所該擁有的銳利眼神、堅定態度及流露些許悲傷的魅力，他笑說：「為了保持良好狀態，拍攝時總是很擔心呢！」

此外，在《素描Sketch》裡，李東健則扮演與Rain對立的角色─特種軍人金道振，原本美滿的家庭生活，卻因妻子、小孩遭到殺害而有了巨大的轉變，背負著龐大悲痛的他，展開了一連串的報復行動。他談及對這部作品的熱愛及投入程度，在拿到劇本後的第一天，立刻就去剪了俐落的短髮，更感謝妻子趙胤熙的支持，讓他可以專心投入拍攝之中。

《素描Sketch》將於5月26日起，每週六、日上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)